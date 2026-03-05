Укр
"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

Алена Кюпели
5 марта 2026, 10:54
Российский певец рассказал о драме, которая случилось в его семье.
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Леонид Агутин женат много лет и имеет сестру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леонид Агутин

Кратко:

  • Что случилось с Марией Агутиной
  • Что для нее делает певец

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, неожиданно заговорил о своей близкой родственнице - родной сестре.

Как пишут российские пропагандисты, Агутин заявил, что его сестру Марию Агутину считают изгоем. Между тем, он заверил, что находится на связи с родственницей.

видео дня

"В ее самом близком кругу она немножко изгой, не знаю, почему так получилось. Наверное, у нее болит душа за это и, естественно, происходят какие-то всплески", - поделился певец.

Агутин и Варум много лет
Агутин поддерживает сестру / Фото Instagram/agutinleonid

Кроме того, Агутин добавил, что регулярно помогает сестре. "Я с Машей постоянно на связи и, когда ей что-то нужно, я всегда рядом и помогаю. В этом смысле, думаю, на жизнь жаловаться не нужно. Я не хочу помогать выносить эту грязь из избы", - заявил он.

Ранее в одном из шоу женщина призналась, что в 17 лет она подверглась изнасилованию, а позже она родила ребенка, который прожил всего два года.

Сестра россиянина Агутина переживает драму
Сестра россиянина Агутина переживает драму / Фото РосСМИ

Главред ранее писал о том, что жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, еще поделилась новыми фото.

Ранее также известная голливудская актриса Анджелина Джоли не состояла в отношениях с тех пор, как она и ее бывший муж Брэд Питт развелись в декабре 2024 года.

О персоне: Леонид Агутин

Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008).

По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов.

Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

