Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

Кратко:
- На чем сосредоточена Джоли
- С кем она встречалась
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли не состояла в отношениях с тех пор, как она и ее бывший муж Брэд Питт развелись в декабре 2024 года.
Об этом сообщил источник издания PEOPLE, близкий к актрисе.
"Энджи была чрезвычайно занята и сосредоточена на своей жизни последние несколько лет. Свидания для нее не имели значения. У нее не было бойфренда", — говорит источник. "После развода она практически стала матерью-одиночкой, поэтому основное внимание уделяла именно этому", - добавляет он.
У Джоли и Питта шестеро детей: Мэддокс, 24 года, Пакс, 22 года, Захара, 21 год, Шило, 19 лет, и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.
"Она любит быть мамой и всегда хочет убедиться, что все дети процветают. Кажется, у нее все отлично", — добавляет источник о Джоли.
Последний фильм Джоли, "Кутюр", состоялся в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году. В "Кутюре" актриса играет режиссера, переживающего развод и одновременно получающего диагноз рака груди.
В декабре в интервью Time France она описала фильм как "очень личную для меня историю".
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
