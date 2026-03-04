Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

Близкие люди знали о ситуации Анджелины Джоли после развода с Питтом.

Анджелина Джоли была хорошей мамой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На чем сосредоточена Джоли

С кем она встречалась

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли не состояла в отношениях с тех пор, как она и ее бывший муж Брэд Питт развелись в декабре 2024 года.

Об этом сообщил источник издания PEOPLE, близкий к актрисе.

"Энджи была чрезвычайно занята и сосредоточена на своей жизни последние несколько лет. Свидания для нее не имели значения. У нее не было бойфренда", — говорит источник. "После развода она практически стала матерью-одиночкой, поэтому основное внимание уделяла именно этому", - добавляет он.

У Джоли и Питта шестеро детей: Мэддокс, 24 года, Пакс, 22 года, Захара, 21 год, Шило, 19 лет, и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли / ua.depositphotos.com

"Она любит быть мамой и всегда хочет убедиться, что все дети процветают. Кажется, у нее все отлично", — добавляет источник о Джоли.

Последний фильм Джоли, "Кутюр", состоялся в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году. В "Кутюре" актриса играет режиссера, переживающего развод и одновременно получающего диагноз рака груди.

Анджелина Джоли окунулась в материнство / ua.depositphotos.com

В декабре в интервью Time France она описала фильм как "очень личную для меня историю".

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

