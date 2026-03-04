В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

США смогли потопить иранский корабль-носитель дронов "Шахид Бахман Багери", который является крупнейшим военным судном, потопленным со времен Второй мировой.

https://glavred.info/world/v-boyah-zatopili-samyy-bolshoy-korabl-so-vremen-vtoroy-mirovoy-chto-izvestno-10745954.html Ссылка скопирована

США затопили самый большой корабль со времен Второй мировой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

США удалось уничтожить крупнейший после Второй мировой войны корабль

Речь идет об иранском авианосце, который переделали из контейнеровоза

В начале операции "Эпическая ярость" Соединенные Штаты уничтожили иранский авианосец "Шахид Бахман Багери", который считался крупнейшим боевым кораблем, потопленным со времен Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Welt.

"Он был гордостью исламской революционной гвардии в ее военно-морских силах: "Шахид Бахман Багери" был первым в мире кораблем-носителем боевых дронов. Он мог перевозить вертолеты, небольшие корабли, ракеты и дроны. С водоизмещением около 42 000 тонн это самый большой военный корабль, потопленный со времен Второй мировой войны", - говорится в материале. видео дня

Отмечается, что немецкий линкор "Бисмарк", уничтоженный в 1941 году, имел водоизмещение более 50 тысяч тонн, тогда как флагман Черноморского флота РФ "Москва", который Украина потопила в 2022 году, — 11 500 тонн.

По информации СМИ, корабль получил название в честь Бахмана Багери — командира Корпуса стражей Исламской революции, погибшего в Ираке в 1997 году.

"Это переоборудованный грузовой корабль: бывший "Perarin", контейнеровоз длиной 240 метров и шириной 32 метра с максимальной скоростью 20-22 узла, то есть около 40 км/ч. Корабль был построен в 2000 году компанией Hyundai Heavy Industries в Южной Корее. Переоборудование контейнеровоза произошло в период с 2022 по 2024 год", - отмечается в материале.

В феврале 2025 года судно официально представили при участии командующего Революционной гвардии, назвав его самым масштабным морским проектом в истории Исламской Республики. Сообщалось, что с него можно было запускать ракеты большой дальности, а также размещать до 60 беспилотников. Взлетно-посадочная полоса длиной 170 метров имела наклон и трамплин на носу, подобный установленному на российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

Впрочем, в западных странах с самого начала выражали сомнения относительно реальной боевой способности "Шахид Бахман Багери", поскольку он был переоборудованным контейнеровозом без надлежащей бронировки. Такой подход позволил Ирану сэкономить на создании нового носителя беспилотников, однако корабль не был полноценным авианосцем для эксплуатации истребителей и не мог сравниться по ударной мощи с классическими авианосцами.

"Иран также не имел достаточно судов сопровождения для защиты относительно медленного "Шахид Бахман Багери". С помощью хорошо спланированной атаки ракетами или подводными лодками США могли в кратчайшее время уничтожить военный корабль", - резюмируется в материале.

Как война в Иране повлияет на Россию - мнение эксперта

Как писал Главред, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и дестабилизация ситуации в стране наносят серьезный удар по позициям России. Иран был одним из главных поставщиков дронов и баллистических ракет для российской армии, однако операция США и Израиля фактически перечеркивает дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что именно Иран на начальном этапе полномасштабной войны помог России массово обеспечить свои войска "шахедами", которые впоследствии были модернизированы и получили название "Герань". Эти дроны стали символом ирано-российского сотрудничества против Украины, однако теперь, по его мнению, этому взаимодействию может быть положен конец.

"Для России наступают действительно тяжелые времена. Ведь сначала в Венесуэле устранили друга Путина – Мадуро, с которым у России были прекрасные отношения, потому что благодаря венесуэльской нефти она зарабатывала. Перед этим убрали российского друга Асада в Сирии, где Россия, как ей казалось, закрепилась навечно, но пришлось уйти. Сейчас исчезает очередной друг России – Иран. На очереди, скорее всего, Куба, затем – Никарагуа. Таким образом, ключевые российские партнеры в мире, которые реально могли чем-то помогать России, методично убираются с политической карты", – сказал Огрызко.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война против Ирана – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты заявили, что с начала операции "Эпическая ярость" было уничтожено 17 иранских кораблей и одна подводная лодка. Об этом сообщил командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер.

Между тем Совет аятолл определил преемником верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи — сына Али Хаменеи.

В Вашингтоне подчеркивают, что не намерены втягиваться в затяжную войну. По словам вице-президента США Джей Ди Венса, одна из ключевых целей операции "Эпическая ярость" заключается в том, чтобы заставить Тегеран окончательно отказаться от намерений создать ядерное оружие.

Другие новости:

Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, рассматриваемым в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред