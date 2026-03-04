Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

Завтрак — очень важный прием пищи, который должен быть богатым клетчаткой и питательным, чтобы зарядить организм витаминами, обеспечивая энергией на весь день.
Поэтому одним из хороших вариантов завтрака является смузи. Главред узнал о трех рецептах смузи, которые будут не только питательными, но и очень вкусными. Их опубликовало издание EatingWell.
Смузи из шпината, арахисовой пасты и банана - рецепт
Ингредиенты:
- Кефир 1 стакан
- Арахисовая паста 1 ст. л.
- Шпинат 1 стакан
- Замороженный банан 1 шт.
- Мед (по желанию) 1 ст. л.
Выливаем в чашу блендера кефир, добавляем арахисовую пасту, шпинат, замороженный банан и мед. Взбиваем все до однородности.
Ягодно-кефирный смузи - рецепт
Ингредиенты:
- Замороженные ягоды 1,5 стакана
- Кефир 1 стакан
- Половина банана
- Миндальное масло 2 ч. л.
- Ванильный экстракт 1/2 ч. л.
Все ингредиенты перекладываем в чашу блендера и взбиваем до однородности.
Смотрите видео, как приготовить ягодное смузи:
@annetti.p Приготовить завтрак-смузи-боул?? #смузиягодами#смузи#рецепт#smoothie#рек#рекомендации♬ Makeba - Jain
Смузи из шпината и авокадо - рецепт
Ингредиенты:
- Обезжиренный йогурт 1 стакан
- Шпинат 1 стакан
- Замороженный банан 1 шт.
- Четверть авокадо
- Вода 2 ст. л.
- Мед 1 ч. л.
Выкладываем в чашу блендера авокадо, шпинат, замороженный банан и ложку меда. Заливаем все йогуртом и водой и взбиваем до однородности.
Приятного аппетита!
Об источнике: EatingWell
EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.
Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).
Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.
Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.
