Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

Анна Косик
4 марта 2026, 15:08
Есть три варианта завтрака, который готовится считанные минуты, но дает энергию на весь день.
Смузи
Рецепты трех полезных завтраков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Завтрак — очень важный прием пищи, который должен быть богатым клетчаткой и питательным, чтобы зарядить организм витаминами, обеспечивая энергией на весь день.

Поэтому одним из хороших вариантов завтрака является смузи. Главред узнал о трех рецептах смузи, которые будут не только питательными, но и очень вкусными. Их опубликовало издание EatingWell.

Смузи из шпината, арахисовой пасты и банана - рецепт

Ингредиенты:

  • Кефир 1 стакан
  • Арахисовая паста 1 ст. л.
  • Шпинат 1 стакан
  • Замороженный банан 1 шт.
  • Мед (по желанию) 1 ст. л.

Выливаем в чашу блендера кефир, добавляем арахисовую пасту, шпинат, замороженный банан и мед. Взбиваем все до однородности.

Ягодно-кефирный смузи - рецепт

Ингредиенты:

  • Замороженные ягоды 1,5 стакана
  • Кефир 1 стакан
  • Половина банана
  • Миндальное масло 2 ч. л.
  • Ванильный экстракт 1/2 ч. л.

Все ингредиенты перекладываем в чашу блендера и взбиваем до однородности.

Смотрите видео, как приготовить ягодное смузи:

Смузи из шпината и авокадо - рецепт

Ингредиенты:

  • Обезжиренный йогурт 1 стакан
  • Шпинат 1 стакан
  • Замороженный банан 1 шт.
  • Четверть авокадо
  • Вода 2 ст. л.
  • Мед 1 ч. л.

Выкладываем в чашу блендера авокадо, шпинат, замороженный банан и ложку меда. Заливаем все йогуртом и водой и взбиваем до однородности.

Приятного аппетита!

Об источнике: EatingWell

EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

