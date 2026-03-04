Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

Есть три варианта завтрака, который готовится считанные минуты, но дает энергию на весь день.

Рецепты трех полезных завтраков

Завтрак — очень важный прием пищи, который должен быть богатым клетчаткой и питательным, чтобы зарядить организм витаминами, обеспечивая энергией на весь день.

Поэтому одним из хороших вариантов завтрака является смузи. Главред узнал о трех рецептах смузи, которые будут не только питательными, но и очень вкусными. Их опубликовало издание EatingWell.

Смузи из шпината, арахисовой пасты и банана - рецепт

Ингредиенты:

Кефир 1 стакан

Арахисовая паста 1 ст. л.

Шпинат 1 стакан

Замороженный банан 1 шт.

Мед (по желанию) 1 ст. л.

Выливаем в чашу блендера кефир, добавляем арахисовую пасту, шпинат, замороженный банан и мед. Взбиваем все до однородности.

Ягодно-кефирный смузи - рецепт

Ингредиенты:

Замороженные ягоды 1,5 стакана

Кефир 1 стакан

Половина банана

Миндальное масло 2 ч. л.

Ванильный экстракт 1/2 ч. л.

Все ингредиенты перекладываем в чашу блендера и взбиваем до однородности.

Смузи из шпината и авокадо - рецепт

Ингредиенты:

Обезжиренный йогурт 1 стакан

Шпинат 1 стакан

Замороженный банан 1 шт.

Четверть авокадо

Вода 2 ст. л.

Мед 1 ч. л.

Выкладываем в чашу блендера авокадо, шпинат, замороженный банан и ложку меда. Заливаем все йогуртом и водой и взбиваем до однородности.

Приятного аппетита!

