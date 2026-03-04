За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

Раскулачивание 1930-х годов стало одной из самых жестоких кампаний советской власти. Кого объявляли "кулаками" и как уничтожали украинских хозяев.

О чем вы узнаете:

Кого называли кулаками

Как проходило раскулачивание

Какие это имело последствия для Украины

Раскулачивание — одна из самых трагических страниц украинской истории ХХ века. За этим термином стоят миллионы сломанных судеб, депортации и уничтожение экономической основы украинского села.

В 1930-х годах советская власть начала масштабную кампанию против частной собственности, объявив "кулаков" главными врагами социалистического строя. Однако на практике под эту категорию попадали далеко не богачи — Главред расскажет более подробно.

Кто становился "кулаком"

Как рассказывает Аким Галимов, официальная пропаганда рисовала образ жадного эксплуататора. На самом же деле "кулаками" часто признавали обычных крестьян, у которых было чуть больше хозяйства: пара лошадей, корова, молотарка или более прочный дом.

Четких критериев не существовало. Из центра спускались планы с определенным количеством "куркулей" в каждом районе. Местные активисты должны были выполнить квоту — и нередко в списки попадали более состоятельные или просто более успешные соседи.

Как проходила конфискация

Процесс происходил быстро и жестко. В хозяйство приходили представители НКВД и местные активисты. Семье давали считанные минуты на сборы. Описывали и изымали все имущество — землю, скот, инвентарь, бытовые вещи.

Имущество передавали в колхозы или распределяли между активистами. Сопротивление каралось немедленно: арестами, ссылкой или расстрелом.

Дорога в ссылку

Раскулаченных крестьян делили на категории. Часть оставляли в пределах района, но тысячи семей высылали в Сибирь, на Урал или в Казахстан.

Этапирование происходило в товарных вагонах без надлежащих условий. Дорога длилась неделями. Люди гибли от холода, болезней и истощения.

Тех, кто выжил, высаживали в отдаленных районах, где они должны были самостоятельно обустраивать жилье и работать на лесоповалах или в спецпоселениях.

Последствия для Украины

Раскулачивание стало не только актом массовых репрессий, но и экономической катастрофой. Была уничтожена самая трудоспособная и инициативная прослойка крестьянства — люди, которые обеспечивали развитие сельского хозяйства.

Эта кампания стала одним из шагов к Голодомору 1932–1933 годов. Украинское село потеряло хозяев, способных организовать производство и сопротивляться насильственной коллективизации.

Исторический урок

Раскулачивание — это пример того, как государство может превратить труд и частную инициативу в преступление. Осознание этой истории важно не только как память о жертвах, но и как напоминание о ценности свободы, собственности и человеческого достоинства.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

