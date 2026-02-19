Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

Принца Эндрю арестовали в связи с связями королевской особы с Джеффри Эпштейном.

Принца Эндрю арестовали / Коллаж Главред, фото Википедии

Кратко:

Что известно о задержании брата Короля

За что его арестовали

В четверг, 19 февраля, полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после нескольких недель разоблачений, касающихся дружбы и связей бывшего принца с Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю — младший брат короля Великобритании Карла III, третий ребёнок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Как сообщает Би-Би-Си, его подозревают в должностном преступлении.

Полиция долины Темзы арестовала Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, утром. Бывший принц был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением и находится под стражей.

Принца Эндрю арестовали / Скриншот YouTube

Полиция проводит обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Полиция долины Темзы заявила, что он был арестован после "тщательной оценки", и теперь начато расследование.

Фотографы также запечатлели прибытие полицейских к дому Эндрю в день его 66-летия. Фото можно посмотреть тут.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна Джеффри Эпштейн - американский финансист, мультимиллионер и фигурант одного из самых громких секс-скандалов в США. Он получил известность благодаря связям с влиятельными политиками, бизнесменами и членами королевских семей, в том числе Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю. Эпштейна обвинили в организации масштабной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, в течение 1990-х - 2000-х годов он и его соратники (в том числе партнерша Гислен Максвелл) вербовали несовершеннолетних девушек для сексуальных контактов с ним и его высокопоставленными знакомыми. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере в Нью-Йорке. Официальная версия - самоубийство через повешение, однако эта смерть породила массу конспирологических теорий, ведь она произошла накануне возможных показаний против влиятельных фигур.

