Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

- Что известно о задержании брата Короля
- За что его арестовали
В четверг, 19 февраля, полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после нескольких недель разоблачений, касающихся дружбы и связей бывшего принца с Джеффри Эпштейном.
Принц Эндрю — младший брат короля Великобритании Карла III, третий ребёнок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.
Как сообщает Би-Би-Си, его подозревают в должностном преступлении.
Полиция долины Темзы арестовала Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, утром. Бывший принц был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением и находится под стражей.
Полиция проводит обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Полиция долины Темзы заявила, что он был арестован после "тщательной оценки", и теперь начато расследование.
Фотографы также запечатлели прибытие полицейских к дому Эндрю в день его 66-летия. Фото можно посмотреть тут.
Что известно о деле Джеффри Эпштейна
Джеффри Эпштейн - американский финансист, мультимиллионер и фигурант одного из самых громких секс-скандалов в США. Он получил известность благодаря связям с влиятельными политиками, бизнесменами и членами королевских семей, в том числе Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и принцем Эндрю.
Эпштейна обвинили в организации масштабной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, в течение 1990-х - 2000-х годов он и его соратники (в том числе партнерша Гислен Максвелл) вербовали несовершеннолетних девушек для сексуальных контактов с ним и его высокопоставленными знакомыми.
10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере в Нью-Йорке. Официальная версия - самоубийство через повешение, однако эта смерть породила массу конспирологических теорий, ведь она произошла накануне возможных показаний против влиятельных фигур.
