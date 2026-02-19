Укр
Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

Алена Кюпели
19 февраля 2026, 08:59обновлено 19 февраля, 09:35
Пропагандисты пишут, что у мужа Анастасии Заворотнюк появилась новая девушка.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев были счастливы в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

В сети появились слухи о том, что у вдовца умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева появилась возлюбленная.

Об этом написали российские пропагандисты. По их данным, 55-летний фигурист встречается с некой актрисой по имени Алена, с которой он познакомился на закрытом мероприятии.

Однако слухи тут же опровергла близкая подруга покойной актрисы - Марина Потапова. "Какая Алена? — возмутилась Марина. — Петр всю жизнь будет верен Анастасии".

Чернышев собирается быть верен актрисе всю жизнь
Чернышев собирается быть верен актрисе всю жизнь / Фото Стархит

Ранее о Чернышеве рассказывала и его близкая подруга, жена пресс-секретаря террориста Путина Татьяна Навка.

"Петр — святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий", — говорила она.

Чернышева в РФ называют
Чернышева в РФ называют "Исус" / Фото РБК

Анастасия Заворотнюк — причина смерти

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — агрессивная форма рака головного мозга (глиобластома), с которой актриса боролась с 2019 года. Последние годы жизни Заворотнюк провела в кругу семьи, избегая публичных появлений.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Накануне стало известно о том, что звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, сыгравшая роль медсестры вместе с оголтелым путинистом и фашистом Иваном Охлобыстиным, ошарашила своим внешним видом.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

