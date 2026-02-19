Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

Кратко:
- В чем заподозрили Петра Чернышева
- Что рассказала близкая подруга актрисы
В сети появились слухи о том, что у вдовца умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева появилась возлюбленная.
Об этом написали российские пропагандисты. По их данным, 55-летний фигурист встречается с некой актрисой по имени Алена, с которой он познакомился на закрытом мероприятии.
Однако слухи тут же опровергла близкая подруга покойной актрисы - Марина Потапова. "Какая Алена? — возмутилась Марина. — Петр всю жизнь будет верен Анастасии".
Ранее о Чернышеве рассказывала и его близкая подруга, жена пресс-секретаря террориста Путина Татьяна Навка.
"Петр — святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий", — говорила она.
Анастасия Заворотнюк — причина смерти
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — агрессивная форма рака головного мозга (глиобластома), с которой актриса боролась с 2019 года. Последние годы жизни Заворотнюк провела в кругу семьи, избегая публичных появлений.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Накануне стало известно о том, что звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, сыгравшая роль медсестры вместе с оголтелым путинистом и фашистом Иваном Охлобыстиным, ошарашила своим внешним видом.
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
