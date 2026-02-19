Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

Влад Яма не смог сдержать эмоции.

Влад Яма сейчас - шоумен обратился к жене на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliya_yama

Почти четыре года, с начала полномасштабной войны, украинский танцор и шоумен Влад Яма живет в США. Хоть он и принимает участие в благотворительных мероприятиях для Украины, в Сети артиста, который сбежал из страны в начале полномасштабного вторжения, считают вне контекста современных реалий.

Подтверждением тому послужил недавний пост Ямы в Instagram. В то время, как украинские медиаличности в публичном пространстве давно уже перешли на украинский язык, а русский исключили по крайней мере из социальных сетей, Влад продолжает писать на русском.

Поздравление жене Лилии с Днем рождения шоумен написал на трех языках - английском, украинском и русском. Влад Яма признался в любви возлюбленной и пообещал всегда быть рядом.

Влад Яма сейчас - шоумен обратился к жене на русском языке / фото: instagram.com/liliya_yama

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

