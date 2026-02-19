Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

Кратко:
- Влад Яма поздравил жену
- Артист не отказался от русского языка
Почти четыре года, с начала полномасштабной войны, украинский танцор и шоумен Влад Яма живет в США. Хоть он и принимает участие в благотворительных мероприятиях для Украины, в Сети артиста, который сбежал из страны в начале полномасштабного вторжения, считают вне контекста современных реалий.
Подтверждением тому послужил недавний пост Ямы в Instagram. В то время, как украинские медиаличности в публичном пространстве давно уже перешли на украинский язык, а русский исключили по крайней мере из социальных сетей, Влад продолжает писать на русском.
Поздравление жене Лилии с Днем рождения шоумен написал на трех языках - английском, украинском и русском. Влад Яма признался в любви возлюбленной и пообещал всегда быть рядом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о маме Алены Омаргалиевой. Певица впервые показала женщину, на которую удивительно похожа внешне и музыкальным талантом, в особом видео.
Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая заинтриговала праздничным имиджем. Она решилась на перемены, чтобы по-особенному встретить год Огненной Лошади.
Читайте также:
- "Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в Ровно
- Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич
- "Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред