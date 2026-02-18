Укр
Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 18:21
Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.
О чем удалось договориться Украине с РФ в Женеве / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Для чего Украина ведет переговоры с РФ
  • О чем удалось договориться в Женеве – будут ли следующие переговоры с РФ
  • Какие темы обсуждали стороны в Женеве и есть ли прогресс

После завершения очередного раунда мирных переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве 17–18 февраля 2026 года, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что была достигнута принципиальная договоренность о продолжении диалога и следующей встрече. В то же время политические вопросы остаются сложными, а детали пока не разглашаются.

Тихий также заявил, что Россия пытается саботировать прогресс, достигнутый ранее в Абу-Даби, в частности в отношении военно-политических аспектов, и что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы переговоры касались не только прекращения огня, но и включали надежные механизмы безопасности, мониторинг и гарантии долгосрочного мира.

Главред собрал основные заявления спикера украинского МИД по итогам переговоров в Женеве.

Россия саботирует переговоры

По словам Тихого, российская сторона пытается сорвать достигнутые договоренности и свести на нет прогресс в военно-политических вопросах, которого удалось достичь в ходе предыдущих раундов переговоров в Абу-Даби.

В МИД подчеркнули, что поведение государства-агрессора остается деструктивным, а Москва стремится заблокировать продвижение к реальному урегулированию конфликта.

"Что касается переговоров, то, к сожалению, российская сторона пытается саботировать прогресс, который был достигнут в Абу-Даби в отношении военно-политических общих вопросов. Есть общая договоренность, не буду раскрывать слишком подробные детали о том, что там происходило. Поэтому я здесь воздержусь. А, конечно, после возвращения делегации будет отчет президента Украины. И, я думаю, тогда президент то, что считает нужным, из этих деталей сможет раскрыть", — отметил спикер МИД, передает Новости. Live.

Переговоры в Женеве
Переговоры в Женеве / Фото: Рустем Умеров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

Для чего Украина ведет переговоры с РФ

Тихий подчеркнул, что Украина продолжает участвовать в переговорах, даже несмотря на очевидную неготовность России к конструктивным решениям, чтобы заложить основу на будущее

"Почему Украина во всем этом участвует, почему Соединенные Штаты продолжают все толкать вперед? Да, мы понимаем, что россияне на данный момент не готовы к конструктивным шагам. Но в какой-то момент в будущем мы рассчитываем, что эта готовность будет и можно будет прийти к реальным решениям о прекращении войны, о прекращении огня, прекращении боевых действий", — пояснил Тихий.

По словам дипломата, к моменту, когда станет возможным реальное завершение войны, должна быть полностью подготовлена инфраструктура безопасности и мониторинга, определены все механизмы контроля, в частности кто осуществляет мониторинг, что считается нарушением, а что нет, а также согласованы гарантии безопасности, с которыми Украина будет входить в этот период. Все это необходимо подготовить заранее, а не создавать уже после достижения договоренностей.

"Опять же, потому что Украине нужен надежный мир. То есть не просто остановка боевых действий, которая будет нарушаться Россией, и Россия будет готовиться к новому нападению, нужен надежный мир. Над этим, в принципе, идет работа. Я понимаю, что наши люди часто могут читать эти заголовки и считать, что это что-то отложенное", - резюмирует он.

Дипломат призвал граждан с пониманием относиться к переговорному процессу, подчеркнув, что даже без быстрых результатов такая подготовительная работа крайне важна для долгосрочной безопасности государства.

Переговоры в Женеве / Фото: Рустем Умеров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

О чем удалось договориться в Женеве – будут ли следующие переговоры с РФ

Спикер МИД Георгий Тихий также сообщил, что достигнута договоренность о проведении следующей встречи с российской стороной, однако ее дату и другие подробности пока не разглашают.

"Могу также сказать, что в общих чертах есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали и даты пока раскрывать по понятным причинам не будем", – рассказал он.

Он также отметил, что во время переговоров украинская делегация постоянно поднимает вопрос обмена пленными и скорейшего достижения мира. Дополнительная информация появится после возвращения делегации из Женевы, когда она представит результаты переговоров и отчет главе государства.

О чем говорили в Женеве

Тихий сообщил, что в Женеве встречи проходили как в трехстороннем формате, так и в двустороннем — между Украиной и США. Основное внимание во время переговоров было сосредоточено на военно-политических, безопасности и гуманитарных вопросах.

"Мы прежде всего благодарим США за продвижение этого процесса, за все усилия, которые они действительно искренне прилагают, для того, чтобы все это двигалось вперед, к миру. И мы благодарим также Швейцарию за организацию и за предоставление этой площадки в Женеве", — сказал он.

Спикер МИД подчеркнул, что для Украины принципиально важно участие европейских партнеров в этом процессе. По его словам, в Женеве рядом были представители Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Украина координирует свои действия с европейскими странами и настаивает на том, чтобы Европа оставалась непосредственно вовлеченной в переговоры и в дальнейшем.

Что касается военных и технических аспектов, Тихий отметил, что обсуждение было достаточно конструктивным. На уровне военных специалистов достигнуто понимание механизмов возможного прекращения огня, в частности того, как оно будет происходить и каким образом будет осуществляться его мониторинг в случае достижения соответствующих договоренностей.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана завершения войны / Инфографика: Главред

"Также уже понятно, что мониторинг точно будет при участии Соединенных Штатов Америки, и это очень для нас важное, конструктивное и позитивное дело. Потому что, как вы помните, в период с 2014 по 2022 год мониторинг при участии ОБСЕ и других механизмов проходил очень сложно", - указал спикер МИД.

Комментируя гуманитарный блок, в частности вопрос обмена пленными, Тихий подчеркнул, что украинская делегация поднимала эту тему во время переговоров и будет делать это и в дальнейшем. По его словам, Украина будет использовать каждую возможность, даже самую маленькую, чтобы вернуть своих граждан и приблизить мир.

О чем говорили Украина и США на переговорах в Женеве

Он также сообщил, что сотрудничество с США по Prosperity Plan продолжается. Инициатива обсуждается в двустороннем формате между Украиной и Соединенными Штатами и напрямую связана с мирным процессом. Сейчас стороны прорабатывают отдельные юридические и технические аспекты плана.

"Мы приветствуем готовность США к масштабным инвестициям и в целом участию в развитии экономики Украины. Мы поддерживаем американскую оппозицию, что Украина суверенна и свободна, в которой растет действительно высокими темпами ВВП, а мы к этому стремимся как к стратегической цели. Такая Украина будет действительно победой для США, для Европы в целом и будет поражением для России", - указал он.

Переговоры в Женеве / Фото: Рустем Умеров/Telegram (t.me/umerov_rustem)

Спикер МИД отметил, что Украина имеет более сильные экономические позиции, чем Россия, и стремится к их дальнейшему укреплению. Prosperity Plan направлен именно на это, ведь он предусматривает долгосрочное восстановление и модернизацию экономики, привлечение инвестиций и углубление интеграции с европейским рынком.

По словам Тихого, США остаются стратегическим партнером Украины, и есть уверенность, что согласованные решения в ближайшее время будут окончательно доработаны и приняты. Сейчас продолжается завершающая работа над юридическими и техническими деталями инициативы.

"То есть это не столько о политике, сколько о доработке определенных нюансов юридически и технически", - резюмирует он.

Как может закончиться война - в Раде назвали сценарий

Как писал Главред, переговоры в Абу-Даби могут создать для Украины возможность уже в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости отводить украинские подразделения с территории Донецкой области. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию Апостроф.

Он подчеркнул, что сам факт проведения переговоров с участием нескольких сторон, а также возможное дальнейшее привлечение европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.

По его словам, без установления полного контроля над Донецкой областью российская сторона не сможет представить ситуацию как свою победу. Именно поэтому, как отметил политик, Москва на разных уровнях пытается склонить Украину к отказу от этого региона, что для Киева остается принципиальной красной линией.

"Мы не можем и никогда не признаем, что мы уходим со своих территорий или отдаем их под контроль Российской Федерации. Поэтому вопрос сейчас идет исключительно о линии разграничения, которая будет зафиксирована в мирных договоренностях", - резюмирует он.

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МИД Украины Женева мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
