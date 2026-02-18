Укр
Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразила

Kostya Ponomaryov
18 февраля 2026, 13:33
Скульптура кошки, приобретенная за $25, оказалась подлинной работой Fornasetti. Эксперты подтвердили редкость находки и её высокую коллекционную ценность.
Девушка купила на распродаже необычную фарфоровую скульптуру кошки
Девушка купила на распродаже необычную фарфоровую скульптуру кошки / Коллаж Главред, фото: instagram.com/le_jordin

Вы узнаете:

  • Как украшение за $25 оказалось произведением искусства
  • Почему коллекционеры охотятся за Fornasetti
  • Что решила сделать владелица с редкой находкой

Обычная распродажа имущества обернулась неожиданной удачей для жительницы Нью-Джерси. Женщина по имени Джордан приобрела фарфоровую скульптуру кошки всего за 25 долларов, даже не подозревая, что уносит домой коллекционный предмет.

По словам покупательницы, она пришла на распродажу с совершенно другой целью. Однако планы изменились буквально у входа. Своей историей американка поделилась в одном из своих видео в Instagram.

видео дня

Необычная покупка на распродаже

Во время одной из распродаж девушка увидела на столе в прихожей необычную скульптуру кошки с ручной росписью.

"Я никогда раньше не видела ничего подобного. Мне показалось, что это будет идеальный предмет для разговоров", - рассказала Джордан.

Американка призналась, что заплатила за скульптуру, даже не заметив клеймо. Уже дома женщина решила внимательнее изучить находку. На нижней части фигуры оказался черный штамп с надписью Fornasetti.

Этот итальянский бренд известен во всем мире благодаря художественным предметам декора, мебели и фарфору. Компания считается культовой среди коллекционеров дизайнерского искусства.

Почему подобные скульптуры стоят тысячи долларов

Джордан отправила фотографии изделия для проверки подлинности. В ответе говорилось, что скульптура датируется 1950-ми или 1960-ми годами. Более того, эксперты предположили, что роспись могла быть выполнена вручную самим основателем бренда Пьеро Форназетти.

Скульптура кошки оказалась редким коллекционным предметом
Скульптура кошки оказалась редким коллекционным предметом / Фото: instagram.com/le_jordin

После дополнительного изучения рынка женщина выяснила, что подобные работы давно не производятся и доступны исключительно на вторичном рынке. Стоимость таких фигур варьируется от 1800 до 3500 долларов (примерно от 77 тысяч до 151 тысячи гривен).

"Я была в шоке. Это не просто декор, это искусство", - призналась американка.

Несмотря на потенциальную прибыль, продавать редкую кошку Джордан не собирается. Скульптура уже стала частью ее домашнего интерьера.

Реакция соцсетей

Своей историей женщина поделилась в Instagram, где находка быстро вызвала интерес пользователей. Видео с необычной покупкой собрало множество реакций и комментариев:

  • "Полюбуйтесь ею немного, а когда будете готовы с ней расстаться, продайте";
  • "Какая прелесть. Отличная находка";
  • "Я рад, что это не попало в руки человека, который хочет все покрасить в серый цвет".

Смотрите видео о редкой скульптуре в виде кошки, которую американка купила на распродаже:

Ранее Главред писал о том, что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Также сообщалось о том, что обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Вам может быть интересно:

О профиле в Instagram: @le_jordin

Аккаунт под названием Jordan | Home & Antiques. В описании профиля американка по имени Джордан пишет, что ей нравятся "красивые старые вещи". Лента девушки посвящена подбору антиквариата и предметов для дома, а также стильным находкам и их оформлению.

Американка делится видео и фото антикварных предметов, мебели и декора, которые находит на блошиных рынках и распродажах

