Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

Марина Иваненко
18 февраля 2026, 14:15
93
Почему самая большая армия Европы не смогла победить Российскую империю. Ключевые факторы поражения Наполеона в войне 1812 года.
Почему Наполеон не захватил Россию?
Почему Наполеон не захватил Россию? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему Наполеон не смог захватить Москву
  • Главные проблемы "Великой армии"
  • Мог ли быть другой финал

Военная кампания 1812 года стала одним из самых трагических эпизодов европейской истории. Наполеон Бонапарт, покоривший почти весь континент, считал поход на Российскую империю финальным шагом к абсолютному господству. Захват Москвы должен был закрепить его триумф, но вместо этого стал началом стремительного падения.

Почему армия, собранная из десятков народов и самая большая на тот момент в Европе, не смогла удержать победу? Как пространство, климат и стратегия истощения оказались сильнее военного гения — Главред рассмотрит ключевые причины поражения.

видео дня

Фатальная ставка на Москву

Как рассказывают на канале "Базовая история", главной стратегической ошибкой Наполеона было убеждение, что взятие Москвы заставит императора Александра I подписать мир. Французский полководец стремился к генеральной битве вблизи границ, но российское командование выбрало другую тактику — отступление и "выжженную землю".

Армия Наполеона продвигалась все глубже, теряя людей, ресурсы и связь с тылом.

Москва как ловушка

Когда "Великая армия" вошла в Москву, вместо капитуляции город встретил ее пустыми улицами и масштабными пожарами. Продовольствия, зимних квартир и запасов не было. Москва превратилась не в трофей, а в смертельную ловушку.

Наполеон трижды посылал предложения о мире, но не получил ни одного ответа. Время работало против него.

Украинский фактор войны

Украинские земли сыграли важную роль в кампании 1812 года. Волынь и соседние регионы стали ключевыми поставщиками фуража, продовольствия и человеческих ресурсов для российской армии.

Формировались казацкие и крестьянские отряды. Многие участники надеялись, что участие в войне принесет освобождение от крепостного права, однако эти надежды так и не оправдались.

Видео о том, почему Наполеон не захватил Россию и проиграл войну, можно посмотреть здесь:

Крах логистики

Французская логистика оказалась не готова к войне такого масштаба. Наполеон недооценил бескрайние просторы, бедность регионов и сложность снабжения. Коммуникации постоянно атаковали партизаны, а болезни и дезертирство косили армию быстрее, чем бои.

Запоздалое отступление

Когда Наполеон принял решение отступать, ситуация уже стала критической. Армия Кутузова перекрыла путь через южные регионы, которые еще сохраняли ресурсы. Французам пришлось возвращаться по опустошенному маршруту наступления.

Березина — точка невозврата

Переправа через Березину стала кульминацией катастрофы. Тактический маневр позволил спасти часть войска, но тысячи раненых и обессиленных солдат были брошены на произвол судьбы. От армии численностью до 700 тысяч к зиме остались лишь жалкие остатки.

Был ли шанс на другой финал

Историки считают, что альтернативный сценарий существовал. Закрепление в Беларуси и Украине, создание тыловых баз, восстановление Речи Посполитой как буферного государства могли изменить ход войны.

Однако ставка на один молниеносный удар по Москве игнорировала главное: империю невозможно покорить захватом одной столицы.

Война 1812 года доказала: даже самая сильная армия мира обречена, если теряет связь с ресурсами, а пространство и природа становятся ее главными врагами.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Базовая история

Базовая История — украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала, и традициях, переживших влияние чужих государств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Москва Наполеон интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар и евро резко взлетели вверх: свежий курс валют на 19 февраля

15:53Экономика
Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:48Мир
В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Последние новости

15:53

Доллар и евро резко взлетели вверх: свежий курс валют на 19 февраля

15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

Реклама
14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

Реклама
12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

Реклама
08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять