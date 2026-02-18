ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Силы обороны отбросили россиян вблизи трех сел Днепропетровской области
- Россияне продвинулись в Константиновском направлении
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.
В то же время оккупационные войска РФ продвинулись в Донецкой области. О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в среду, 18 февраля.
Отмечается, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки добились успеха на Александровском направлении. Украинские защитники отбросили российские оккупационные войска вблизи сел Терновое, Вишневое и Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области.
"Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", - сообщают аналитики.
Продвижение врага
Оккупационная армия РФ продвинулась возле поселка Бересток Донецкой области, расположенного в 4,5 километрах от города Константиновка.
Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного
По мнению военного эксперта, российские войска в настоящее время существенно потеряли темп наступательных действий на фронте. Бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, объясняет это тем, что украинские подразделения сознательно создают условия, в которых дальнейшие атаки противника становятся малоэффективными.
"Цель Украины — лишить Россию возможности вести успешное наступление, что позволит вести переговоры с более выгодных позиций", — отмечает Билецкий.
Эксперт также отмечает, что российские войска возлагают надежды на зимний период для восстановления темпов атак.
"Сейчас их продвижение на большинстве участков фронта — самое медленное с 2022 года. Однако они надеются, что зима позволит возобновить "зеленую" тактику инфильтрации", — подчеркивает командир.
Ситуация на фронте — последние новости Украины
Как сообщал Главред, на Александровском направлении продолжаются постоянные боевые действия. Российские войска пытаются продвигаться вперед и захватить стратегические позиции, однако несут значительные потери, сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады.
Кроме того, российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.
Напомним, Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишут FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
