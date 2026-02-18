Укр
ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

Инна Ковенько
18 февраля 2026, 11:40
Силы обороны Украины за прошедшие сутки добились успеха на Александровском направлении.
Силы обороны отбросили оккупантов в Днепропетровской области/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/UALandForces

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Силы обороны отбросили россиян вблизи трех сел Днепропетровской области
  • Россияне продвинулись в Константиновском направлении

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

В то же время оккупационные войска РФ продвинулись в Донецкой области. О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в среду, 18 февраля.

Отмечается, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки добились успеха на Александровском направлении. Украинские защитники отбросили российские оккупационные войска вблизи сел Терновое, Вишневое и Вербовое Синельниковского района Днепропетровской области.

"Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", - сообщают аналитики.

Продвижение врага

Оккупационная армия РФ продвинулась возле поселка Бересток Донецкой области, расположенного в 4,5 километрах от города Константиновка.

Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного

По мнению военного эксперта, российские войска в настоящее время существенно потеряли темп наступательных действий на фронте. Бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, объясняет это тем, что украинские подразделения сознательно создают условия, в которых дальнейшие атаки противника становятся малоэффективными.

"Цель Украины — лишить Россию возможности вести успешное наступление, что позволит вести переговоры с более выгодных позиций", — отмечает Билецкий.

Эксперт также отмечает, что российские войска возлагают надежды на зимний период для восстановления темпов атак.

"Сейчас их продвижение на большинстве участков фронта — самое медленное с 2022 года. Однако они надеются, что зима позволит возобновить "зеленую" тактику инфильтрации", — подчеркивает командир.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, на Александровском направлении продолжаются постоянные боевые действия. Российские войска пытаются продвигаться вперед и захватить стратегические позиции, однако несут значительные потери, сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Напомним, Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишут FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

