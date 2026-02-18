Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева поразила архивной фотографией с мужем.

Альбина Джанабаева попала под волну хейта / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева показа архивное фото с мужем

В чем ее обвинили

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но переехала с семьей жить в Испанию из России в 2022 году, показала архивное фото с мужем Валерием Меладзе.

На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала снимок с Валерием и наткнулась на негативную реакцию поклонников.

Оказалось, певица показала фото, которое сделано 20 лет назад и тогда он состоял в браке со своей первой женой Ириной.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

В кадре Альбина позирует с Меладзе на фоне природы в романтической обстановке, а поклонники напомнили артистке, что тогда певец состоял еще в браке и написали свое мнение в комментариях.

"20 лет назад? Это когда он был чужим мужем?",

"Только он с женой развелся спустя несколько лет",

"На фото должна быть прошлая жена",

"А как отметить бывшую жену?" — написали подписчики.

Альбина Джанабаева счастлива в браке с Валерием Меладзе / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Личная жизнь Валерия Меладзе

Артист женился на Ирине Малухиной в 1989 году, но в 2012 пара рассталась, а в 2014 они официально оформили развод. У супругов родилось трое дочерей, в 2014 Валерий заключил брак с Джанабаевой, с которой воспитывает троих детей: Константина, Луку и Агату.

О персоне: Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

