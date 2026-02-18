Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

Кратко:
- Альбина Джанабаева показа архивное фото с мужем
- В чем ее обвинили
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но переехала с семьей жить в Испанию из России в 2022 году, показала архивное фото с мужем Валерием Меладзе.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала снимок с Валерием и наткнулась на негативную реакцию поклонников.
Оказалось, певица показала фото, которое сделано 20 лет назад и тогда он состоял в браке со своей первой женой Ириной.
В кадре Альбина позирует с Меладзе на фоне природы в романтической обстановке, а поклонники напомнили артистке, что тогда певец состоял еще в браке и написали свое мнение в комментариях.
"20 лет назад? Это когда он был чужим мужем?",
"Только он с женой развелся спустя несколько лет",
"На фото должна быть прошлая жена",
"А как отметить бывшую жену?" — написали подписчики.
Личная жизнь Валерия Меладзе
Артист женился на Ирине Малухиной в 1989 году, но в 2012 пара рассталась, а в 2014 они официально оформили развод. У супругов родилось трое дочерей, в 2014 Валерий заключил брак с Джанабаевой, с которой воспитывает троих детей: Константина, Луку и Агату.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная ведущая Маша Ефросинина посетила премьеру документального фильма Traces об украинских женщинах, которым пришлось пережить насилие со стороны российских преступников, в рамках Берлинского кинофестиваля.
А также российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал. Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.
О персоне: Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
