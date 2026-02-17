Укр
Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Сергей Кущ
17 февраля 2026, 16:32
68
Правильно подобранные соседи помогают создать благоприятный микроклимат и увеличить урожай арбузов без лишней химии.
Что посадить радом с бахчей
Что посадить радом с бахчей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что посадить рядом с арбузами
  • Какие цветы идеальные соседи для бахчи

Арбузы и дыни традиционно выращивают на отдельном участке — баштане. Бахчевые культуры имеют длинные раскидистые плети и занимают много места, поэтому их редко комбинируют с другими растениями.

Однако опытные огородники знают: правильно подобранные соседи для арбузов могут повысить урожайность, защитить растения от вредителей и улучшить опыление.

видео дня

Главред разбирался, что посадить рядом с арбузами, чтобы получить богатый урожай.

Как повысить урожай арбузов

Для хорошего урожая важно выбрать солнечный участок с плодородной, богатой гумусом почвой. Не менее значимы качественные семена арбуза и защита от вредителей — бахчевой тли, белокрылки, дынной мухи, пишет Agrolife.

Альтернатива химическим инсектицидам — растения-компаньоны. Это метод органического земледелия, при котором соседние культуры:

  • отпугивают вредителей;
  • привлекают полезных насекомых;
  • способствуют лучшему опылению;
  • улучшают структуру почвы.

Лучшие цветы рядом с арбузами

Настурция

Отличный вариант для бахчи. Яркие цветы:

  • отпугивают насекомых благодаря специфическому аромату;
  • служат "ловушкой" для бахчевой тли;
  • привлекают пчел и хищных насекомых.

Бархатцы (тагетесы)

Обладают сильным запахом, который отпугивает вредителей. Их корни выделяют вещества, губительные для почвенных паразитов. Бархатцы можно высевать заранее для борьбы с нематодами.

Подсолнечник

Создает естественную защиту от ветра и привлекает птиц, которые поедают насекомых-вредителей. Часто используется как "отвлекающее" растение.

Пижма

Эффективно отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Однако растение следует контролировать, чтобы оно не разрасталось.

Также полезными считаются алиссум, космея, эхинацея и другие яркоцветущие растения, привлекающие опылителей.

Какие овощи можно сажать рядом с арбузами

Многих интересует, можно ли сажать рядом дыни и арбузы — да, их часто выращивают вместе. Также удачными соседями считаются:

  • Кукуруза — защищает от ветра и создает легкую тень.
  • Фасоль — обогащает почву азотом.
  • Лук и чеснок — естественно отпугивают вредителей.
  • Петрушка — улучшает аромат и вкус бахчевых.

Правильно подобранные соседи помогают создать благоприятный микроклимат и увеличить урожай арбузов без лишней химии.

Смотрите видео о том, как вырастить рассаду арбузов:

Об источнике: Agro-Market

Онлайн-супермаркет Agro-Market.ua работает с 2013 года, но его история началась еще в 90-х с офлайн-магазина на рынке "Привоз". Сегодня на сайте представлено более 15 000 товаров, которые есть в наличии на собственном складе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак арбуз интересные новости
