Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни традиционно выращивают на отдельном участке — баштане. Бахчевые культуры имеют длинные раскидистые плети и занимают много места, поэтому их редко комбинируют с другими растениями.
Однако опытные огородники знают: правильно подобранные соседи для арбузов могут повысить урожайность, защитить растения от вредителей и улучшить опыление.
Как повысить урожай арбузов
Для хорошего урожая важно выбрать солнечный участок с плодородной, богатой гумусом почвой. Не менее значимы качественные семена арбуза и защита от вредителей — бахчевой тли, белокрылки, дынной мухи, пишет Agrolife.
Альтернатива химическим инсектицидам — растения-компаньоны. Это метод органического земледелия, при котором соседние культуры:
- отпугивают вредителей;
- привлекают полезных насекомых;
- способствуют лучшему опылению;
- улучшают структуру почвы.
Лучшие цветы рядом с арбузами
Настурция
Отличный вариант для бахчи. Яркие цветы:
- отпугивают насекомых благодаря специфическому аромату;
- служат "ловушкой" для бахчевой тли;
- привлекают пчел и хищных насекомых.
Бархатцы (тагетесы)
Обладают сильным запахом, который отпугивает вредителей. Их корни выделяют вещества, губительные для почвенных паразитов. Бархатцы можно высевать заранее для борьбы с нематодами.
Подсолнечник
Создает естественную защиту от ветра и привлекает птиц, которые поедают насекомых-вредителей. Часто используется как "отвлекающее" растение.
Пижма
Эффективно отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Однако растение следует контролировать, чтобы оно не разрасталось.
Также полезными считаются алиссум, космея, эхинацея и другие яркоцветущие растения, привлекающие опылителей.
Какие овощи можно сажать рядом с арбузами
Многих интересует, можно ли сажать рядом дыни и арбузы — да, их часто выращивают вместе. Также удачными соседями считаются:
- Кукуруза — защищает от ветра и создает легкую тень.
- Фасоль — обогащает почву азотом.
- Лук и чеснок — естественно отпугивают вредителей.
- Петрушка — улучшает аромат и вкус бахчевых.
Правильно подобранные соседи помогают создать благоприятный микроклимат и увеличить урожай арбузов без лишней химии.
