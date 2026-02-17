Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Правильно подобранные соседи помогают создать благоприятный микроклимат и увеличить урожай арбузов без лишней химии.

Что посадить радом с бахчей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что посадить рядом с арбузами

Какие цветы идеальные соседи для бахчи

Арбузы и дыни традиционно выращивают на отдельном участке — баштане. Бахчевые культуры имеют длинные раскидистые плети и занимают много места, поэтому их редко комбинируют с другими растениями.

Однако опытные огородники знают: правильно подобранные соседи для арбузов могут повысить урожайность, защитить растения от вредителей и улучшить опыление.

Главред разбирался, что посадить рядом с арбузами, чтобы получить богатый урожай.

Как повысить урожай арбузов

Для хорошего урожая важно выбрать солнечный участок с плодородной, богатой гумусом почвой. Не менее значимы качественные семена арбуза и защита от вредителей — бахчевой тли, белокрылки, дынной мухи, пишет Agrolife.

Альтернатива химическим инсектицидам — растения-компаньоны. Это метод органического земледелия, при котором соседние культуры:

отпугивают вредителей;

привлекают полезных насекомых;

способствуют лучшему опылению;

улучшают структуру почвы.

Лучшие цветы рядом с арбузами

Настурция

Отличный вариант для бахчи. Яркие цветы:

отпугивают насекомых благодаря специфическому аромату;

служат "ловушкой" для бахчевой тли;

привлекают пчел и хищных насекомых.

Бархатцы (тагетесы)

Обладают сильным запахом, который отпугивает вредителей. Их корни выделяют вещества, губительные для почвенных паразитов. Бархатцы можно высевать заранее для борьбы с нематодами.

Подсолнечник

Создает естественную защиту от ветра и привлекает птиц, которые поедают насекомых-вредителей. Часто используется как "отвлекающее" растение.

Пижма

Эффективно отпугивает муравьев, тлю и мелких жуков. Однако растение следует контролировать, чтобы оно не разрасталось.

Также полезными считаются алиссум, космея, эхинацея и другие яркоцветущие растения, привлекающие опылителей.

Какие овощи можно сажать рядом с арбузами

Многих интересует, можно ли сажать рядом дыни и арбузы — да, их часто выращивают вместе. Также удачными соседями считаются:

Кукуруза — защищает от ветра и создает легкую тень.

Фасоль — обогащает почву азотом.

Лук и чеснок — естественно отпугивают вредителей.

Петрушка — улучшает аромат и вкус бахчевых.

Правильно подобранные соседи помогают создать благоприятный микроклимат и увеличить урожай арбузов без лишней химии.

