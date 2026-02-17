Укр
Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Юрий Берендий
17 февраля 2026, 16:57
Украинские военные за неделю вернули под свой контроль 201 квадратный километр территории, воспользовавшись проблемами со связью у войск РФ.
Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит 'котел'
ВСУ перешли в масштабное наступление, уже есть значительные успехи - что известно / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • На каких направлениях происходят контрудары ВСУ
  • Какова реальная ситуация на Запорожском направлении и какие населенные пункты удалось зачистить ВСУ
  • У ВСУ появился уникальный шанс сломать ход войны - сколько еще войска РФ будут искать замену для Starlink

Силы обороны Украины ведут активные боевые действия в Запорожской области, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где проводят контратаки и уже смогли зачистить от российских оккупационных войск ряд населенных пунктов. По данным СМИ, украинские войска впервые за 2,5 года смогли в течение нескольких дней освободить более 200 квадратных километров территории, вероятно, из-за проблем российских войск с доступом к Starlink и невозможностью замены данных систем для обеспечения связи на фронте.

Главред собрал главное, что стоит знать о контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

На каких направлениях происходят контрудары ВСУ

16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на нескольких командных пунктах бригад и полков, ведущих активные боевые действия на Александровском направлении и вблизи Гуляйполя. Он провел рабочие совещания с командующим Десантно-штурмовыми войсками, а также с командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений.

По словам Сырского, ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Противник продолжает попытки прорвать оборону, осуществляет регулярные атаки, в частности с применением вооружения и военной техники, однако существенных результатов не достигает. Украинские защитники удерживают определенные рубежи, срывают планы врага и наносят ему ощутимые потери в живой силе и технике.

"В то же время наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы... Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений", – сообщил он, чем фактически подтвердил информацию об определенных контрнаступательных действиях ВСУ.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Самый большой прорыв за 2,5 года

На прошлой неделе украинские военные вернули под контроль 201 квадратный километр территории, воспользовавшись тем, что российские подразделения потеряли возможность применять на фронте терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило издание France 24 со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Площадь освобожденных земель почти соответствует территории, которую Россия смогла захватить за весь декабрь, и стала крупнейшим территориальным достижением украинских сил за такой короткий промежуток времени с момента контрнаступления в июне 2023 года.

"Эти украинские контрнаступления, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских войск к Starlink, которая, по утверждениям российских милблогеров (военных блогеров, - ред.), вызывает проблемы со связью и командованием и контролем на поле боя", — заявили ISW, который сотрудничает с другим американским аналитическим центром Critical Threats Project.

Отмечается, что без доступа к Starlink российские войска смогли продвинуться только 9 февраля, тогда как в остальные дни инициатива была на стороне Киева.

Основная часть отвоеванных территорий расположена примерно в 80 километрах к востоку от Запорожья — в районе, где российские силы демонстрировали заметное продвижение с лета 2025 года.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Какой скрытый смысл украинской операции

Комментируя информацию западных СМИ об освобождении украинскими войсками 201 квадратного километра территории, военный эксперт, участник миротворческих миссий и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский подчеркнул, что речь идет не о масштабном контрнаступлении, а о действиях в рамках стратегической обороны.

Он отмечает, что освобождение территорий произошло именно в рамках оборонной стратегии. Такие шаги, по его словам, являются контратаками, направленными на восстановление позиций для усиления устойчивости обороны. Украинские военные достигли определенных результатов, однако этот успех носит тактический характер. Эксперт предостерегает от завышенных ожиданий относительно быстрого расширения наступательных действий.

"Противник еще очень силен, противник еще очень мощный. И наступать на противника, который превосходит тебя в разы, достаточно сложно, но мы это делаем. Это означает, что, несмотря на численное превосходство врага, украинские войска могут проводить контрнаступательные действия, контратакующие действия в данном смысле. И наносить врагу значительные потери", - сказал он.

Грабский также подчеркнул, что участки, где происходили контратаки, имеют критическое значение. Успех стал возможен благодаря стойкости украинских подразделений, которые не допустили прорыва, уничтожили наступательный потенциал противника и заставили его остановиться. Именно в момент ослабления врага были осуществлены контратаки. В то же время эксперт предупреждает, что впереди сложные бои, поскольку противник, несмотря на значительные потери за последние два месяца, пытается восстановить свои силы и готовится продолжать наступательные действия.

"Что касается участков, на которых проводились эти контратакующие действия, они для нас жизненно важны. Это касается и Запорожского направления, и Константиновского, и Покровского направления. И, собственно, Сумского и Харьковского. Потому что в каждом соответствующем направлении мы решали определенные задачи", - резюмировал он.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Какова реальная ситуация на Запорожском направлении

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что уже около недели российские пропагандистские ресурсы распространяют панические заявления о якобы переходе Сил обороны Украины в контрнаступление в Запорожской области с привлечением значительных сил, в частности бронетехники. Отдельные российские военные блогеры даже сообщают о якобы огромных потерях украинской стороны — тысячах погибших и сотнях уничтоженных единиц техники. В то же время никаких подтвержденных видеодоказательств таких масштабных потерь в открытом доступе так и не появилось.

"Так, что же на самом деле происходит по ЛБЗ (линии боевого столкновения, — ред.)? Прежде всего, необходимо осознать, что никакого контрнаступления в настоящее время не проводится. В свою очередь, Силы обороны Украины проводят тактического уровня контрнаступательные мероприятия, по отдельно взятым участкам фронта, с целью улучшения позиций. То есть, ни о каком эпическом "контрнаступлении" речи не идет, а мы говорим о тактических контрнаступательных мероприятиях", - указал он в сообщении в Telegram.

Аналитик отмечает, что переход от позиционной обороны к контратакам — вполне обычная практика, и в течение 2025 года подобные действия уже неоднократно фиксировались, в частности на Добропольском направлении и во время операции по освобождению районов вблизи Купянска. В то же время даже для проведения локальных контратак необходимы соответствующие условия, которые должны быть предварительно сформированы или возникнуть в ходе боевых действий.

"Сейчас этими условиями стали отключение оккупантам серых терминалов Starlink, а также замедление и в перспективе блокировка Telegram. С учетом падения качественной связи и коммуникации у ряда подразделений РОВ (российских оккупационных войск, - ред.) по линии фронта, не воспользоваться этим для улучшения своих позиций было бы глупо", - добавил Коваленко.

Коваленко обратил внимание на то, что ключевая ударная сила российской группировки на Южно-Донбасском направлении (5-я общевойсковая армия) с сентября 2025 года понесла значительные потери, превысившие 20 тысяч военных, и фактически утратила боеспособность. По его словам, хотя подобную ситуацию сложно представить, именно это и произошло с этим соединением.

Военный эксперт отметил, что подразделения этой армии, действующие на Гуляйпольском направлении, в частности силы 127-й мотострелковой дивизии, 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, были усилены подразделениями смежных армий, среди которых 38-я и 64-я отдельные мотострелковые бригады, а также 69-я отдельная бригада прикрытия из состава 35-й армии. Ранее для поддержки также привлекались 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии и 5-я отдельная танковая бригада, поскольку имеющиеся ресурсы группировки были значительно истощены.

Кроме того, по его словам, российское командование рассматривает возможность ввода в бои за Гуляйполе резервных сил, в частности 34-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии, входящей в состав группировки "Днепр", а также подразделений 90-й танковой дивизии. Изначально эти силы планировали применить после выхода на правый берег реки Гайчул, однако теперь их могут привлечь раньше, чтобы ускорить продвижение в этом направлении.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

"Все эти факторы позволили СОУ из обороны перейти по ряду направлений к активным контратакующим действиям, и их результат мы уже можем наблюдать", — рассказал он.

Какие населенные пункты удалось зачистить ВСУ

Коваленко отмечает, что благодаря успешным действиям украинских подразделений противник был отброшен от Новоалександровки, Вербового и Вишневого в Днепропетровской области, а также ослаблен из-за переброски сил и средств для усиления 5-й общевойсковой армии.

На Степногорском плацдарме Силы обороны не только удерживают город, но и оттеснили противника из Приморского, полностью зачистив северную часть населенного пункта вдоль дороги 204, а также из Лукьяновки в районе ландшафтного заказника "Степногорский".

По словам аналитика, российские оккупационные войска пока не способны полноценно противодействовать таким контратакам, однако, чтобы уменьшить их эффект и преувеличить собственное сопротивление, представляют эти события как масштабное контрнаступление. Это позволяет им впоследствии заявлять о якобы остановке крупной наступательной операции, которой фактически не было, и объяснять потерю позиций как закономерный результат.

В целом, в новом отчете ISW отмечается, что в результате тактических действий украинские подразделения вернули контроль над несколькими небольшими населенными пунктами вдоль рек Янчур и Гайчур на направлениях Александровки и Гуляйполя.

15 февраля военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что примерно с 8 февраля темпы продвижения российских сил на этих направлениях начали снижаться и фактически остановились.

"Украинские силы смогли значительно замедлить продвижение российских войск в нескольких узких секторах Александровского и Гуляйпольского направлений, отбросив российские войска на 9–9,5 километров в некоторых районах", — говорится в отчете.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о полноценном контрнаступлении. Это согласуется с официальной позицией Украины, которая опровергает заявления российских военных блогеров о якобы начале масштабного контрнаступления в этом районе. По его словам, украинские силы осуществляют именно контратаки.

Машовец сообщил, что украинские подразделения выбили российские силы из Алексеевки и Орестополя и продвинулись в направлении Березового и Тернового, которые расположены к юго-востоку от Александровки.

По его словам, также были освобождены Даниловка, Вишневое, Егоровка, Злагода и Рыбное вдоль реки Янчур, а сейчас продолжаются бои за Привольное, которое находится южнее Рыбного.

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит 'котел'
/ Фото: ISW

Кроме того, украинские войска вытеснили противника из Тернуватого и Косовцевого к северо-западу от Гуляйполя, форсировали реку Гайчур, вернули под контроль Доброполье и ведут бои к востоку от этого населенного пункта.

Также, по его данным, освобождены Прилуки и Еленоконстантиновка, после чего подразделения украинских войск переправились через Гайчур и начали бои за Варваровку. Машовец добавил, что контратаки украинских сил на участке Цветковое-Железнодорожное остановили продвижение россиян, хотя им удалось продвинуться примерно на 1,2 километра южнее Железнодорожного.

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит 'котел'
/ Фото: ISW

"Эти украинские контратаки, вероятно, связаны с недавним блокированием доступа российских войск к Starlink, что, по утверждениям российских военных блогеров, вызывает проблемы со связью и командованием и контролем (C2) на поле боя. Недавние тактические контрнаступления Украины в направлении Александровки и Гуляйполя, вероятно, еще больше затруднили российским войскам возможность должным образом подготовиться к летнему наступлению на Орехов и город Запорожье с востока", - резюмируют аналитики ISW.

У россиян паника – есть угроза "котла"

Украинским силам важно использовать ситуацию с провалами российских войск вблизи Гуляйполя и проблемами со Starlink для закрепления достигнутых результатов. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, российские подразделения демонстрируют признаки паники из-за тактического продвижения украинских войск со стороны Варваровки, и эти действия уже имеют масштаб военной операции армейского уровня. Он также отметил, что российские силы зашли глубоко в украинский тыл, но не смогли должным образом подтянуть резервы и обеспечение, из-за чего их оперативное наполнение на этом направлении остается минимальным по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, по словам эксперта, российские войска пытались продвинуться между Ореховым и Днепром в направлении Запорожья, в частности используя территорию бывшего Каховского водохранилища, однако сейчас оказались там в сложном положении.

"Поэтому, если снова провести операцию тактического уровня, то врага можно взять там в серьезный котел. Так же, как главнокомандующий Александр Сырский провел операцию на тактическом уровне на Купянском направлении, а ранее в районе Доброполья, Покровска, Мирнограда, Гришиного. Это задачи не стратегического, а оперативного уровня, но они проводятся с хорошей положительной динамикой. Поэтому у россиян предпаническое состояние, ведь их войска зарылись глубоко в наши тылы и отрезаны от связи. И на фоне этой паники нам нужно выполнить определенные задачи, но времени на это не так много", – резюмирует он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какова ситуация в Гуляйполе и какую тактику применяют россияне

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Гуляйполе пока остается серой зоной, а информация о якобы полном контроле города российскими войсками не соответствует действительности.

"В самом городе продолжаются встречные бои малых штурмовых групп. Россияне не имеют возможности завести туда подразделения полноценного закрепления. Основные усилия противника сосредоточены на попытках контролировать логистические пути, в частности направление железной дороги", – говорит аналитик в комментарии Фокусу.

По его словам, оккупанты используют тактику так называемых малых котлов, пытаясь охватить украинские позиции с флангов, нарушить логистические маршруты и создать условия для оперативного окружения. В то же время эксперт отметил, что такое развитие событий было предсказуемо, поэтому на это направление заранее перебросили украинские оперативные резервы.

У ВСУ появился уникальный шанс сломать ход войны – сколько еще войска РФ будут искать замену для Starlink

Использование преимущества, связанного с блокировкой Starlink для российских оккупационных войск, могло бы дать Украине шанс изменить ход войны. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире"Radio NV".

Вместо этого, по его оценке, Силы обороны пока используют эту возможность преимущественно для сдерживания наступательных действий противника.

Он отмечает, что украинские войска улучшают свои позиции и достигают тактического продвижения, в частности ликвидируют выступы врага вглубь украинской территории. Это положительные результаты, однако, по его мнению, фактически речь идет об обмене потенциально стратегической возможности на локальные тактические успехи, которые впоследствии могут не повториться.

"Это уникальная ситуация, когда у них именно за один раз обрушилась связь и управление. И мы вынуждены это использовать на тактическом уровне вместо стратегического прорыва, вместо стратегического обрушения их обороны", - добавил ветеран АТО.

Эксперт также подчеркивает, что России нужно время для восстановления эффективной связи на фронте, и до этого момента она не сможет реализовать наступательные планы, которые рассматривались на весну 2026 года. Он предполагает, что уже весной россияне, вероятно, найдут приемлемую альтернативу Starlink, однако полное восстановление системы управления и координации может занять от шести до восьми месяцев. В то же время это не означает, что весь этот период ситуация будет оставаться столь благоприятной для Украины, как сейчас, ведь для проведения наступательных операций нужен значительно более высокий уровень слаженности и управления войсками.

"Тот, который у них был на Starlink, а это реально где-то полгода на восстановление. То есть здесь большой их наступательной кампании пока ждать не приходится. А вот насколько мы этим воспользуемся, насколько мы используем потенциал этого. Ну, возвращаемся к предыдущему. Зависит от того, а сколько у нас будет людей, чтобы это использовать", - подчеркнул он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

новости Запорожья ВСУ Запорожская область Александр Сырский Фронт
