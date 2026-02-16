Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Кратко:
- 17 февраля во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения
- Введены ограничения мощности для промышленных потребителей
- Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Во вторник, 17 февраля, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной этих мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны. Из-за этого энергосистема остается в состоянии повышенной нагрузки.
"Ситуация может меняться в течение дня. Время и объем отключений по конкретному адресу можно проверить на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Потребителей призывают экономично использовать электроэнергию: ограничивать использование мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.
Потребление выросло
Согласно данным, потребление электроэнергии в Украине выросло. По состоянию на 9:30 понедельника, 16 февраля, уровень потребления был на 10,8% выше, чем в предыдущий рабочий день, пятницу. Это связано с отменой ограничений в отдельных регионах и их уменьшением в большинстве областей.
"Необходимость экономного энергопотребления остается актуальной, и мы обращаемся к украинцам с просьбой рационально использовать электроэнергию", – отмечают в НЭК "Укрэнерго".
В компании напомнили, что в воскресенье, 15 февраля, суточный максимум потребления электроэнергии зафиксировали вечером. Он превысил показатель предыдущего воскресенья, 8 февраля, на 25,6% из-за меньшего количества вынужденно обесточенных потребителей после массированной атаки в ночь на 7 февраля.
В каких регионах графики могут усилиться - мнение эксперта
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прокомментировал последствия удара российских оккупационных войск по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области. По его словам, этот объект является крупнейшим в Европе, и атака может привести к перебоям с электроснабжением в западных регионах Украины.
"Враг пытался нанести удар по подстанции, и по публичным источникам уже есть информация об определенных разрушениях", - отметил Игнатьев, подчеркнув риски для стабильности энергосистемы.
Эксперт подчеркнул, что без своевременного реагирования и восстановления повреждений такие удары могут оказать значительное влияние на энергоснабжение и работу промышленных предприятий в западных областях.
Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.
Кроме того, в Киеве в результате массированных атак со стороны РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако их работу планируют восстановить уже в ближайшие 2 дня. На объекты теплоснабжения упали обломки беспилотников, что привело к локальным повреждениям. Об этом министр энергетики Шмыгаль сообщил 12 февраля во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.
Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать более мягкими после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
