Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

В июне 2025 года Андрей Джеджула неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом. Ребенка шоумену подарила третья жена, брак с которой он также держал в секрете.
Свою личную жизнь Джеджула скрывает, исходя из неутешительного опыта предыдущих публичных отношений. Впрочем, не похвастаться новой избранницей он не смог.
В своем блоге в Instagram он опубликовал сэлфи, снятое во время совместного отдыха. "Моя любовь! Это большое счастье встретить такого человека, как ты! Человека, который умеет ценить и дарить свою любовь, сохранять и приумножать чувства, быть настоящей не для соцсетей, а для меня, моих близких и родных, для нашей семьи! Люблю тебя всем сердцем за внутреннюю и внешнюю красоту, искренность и человечность. С одним из наших 366 дней в году!" - подписал снимок Андрей.
Однако от своих принципов ведущий не отступился, и лицо новой жены скрыл от посторонних глаз.
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
