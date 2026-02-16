Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

Джеджула обрел семейное счастье с тайной возлюбленной.

Андрей Джеджула жена - ведущий показал нового партнера

В июне 2025 года Андрей Джеджула неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом. Ребенка шоумену подарила третья жена, брак с которой он также держал в секрете.

Свою личную жизнь Джеджула скрывает, исходя из неутешительного опыта предыдущих публичных отношений. Впрочем, не похвастаться новой избранницей он не смог.

В своем блоге в Instagram он опубликовал сэлфи, снятое во время совместного отдыха. "Моя любовь! Это большое счастье встретить такого человека, как ты! Человека, который умеет ценить и дарить свою любовь, сохранять и приумножать чувства, быть настоящей не для соцсетей, а для меня, моих близких и родных, для нашей семьи! Люблю тебя всем сердцем за внутреннюю и внешнюю красоту, искренность и человечность. С одним из наших 366 дней в году!" - подписал снимок Андрей.

Однако от своих принципов ведущий не отступился, и лицо новой жены скрыл от посторонних глаз.

Андрей Джеджула жена - ведущий показал нового партнера / фото: instagram.com/djedjula

О персоне: Андрей Джеджула Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

