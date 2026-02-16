'Россия готовит болезненный удар': Зеленский назвал цель новой атаки по Украине

Президент Украины заявил о подготовке России к новым массированным ударам по энергетической инфраструктуре, подчеркнув необходимость усиления ПВО.

Зеленский назвал цель новой массированной атаки России

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине. Целью врага вновь станет энергетика. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - сообщил Зеленский в видео, которое транслировал Офис президента Украины. видео дня

Президент Украины подчеркнул, что любые задержки с поставками ракет для систем ПВО или их торможение только увеличивают масштабы разрушений от атак. По его словам, договоренности, достигнутые с партнерами во время встреч в Мюнхене, должны быть реализованы без промедления, а международные союзники должны занимать активную позицию.

Зеленский отметил, что ожидается продолжение трехсторонних переговоров, и украинская делегация уже находится в Женеве для подготовки к ним. Он подчеркнул, что Россия в конце зимы усиливает удары, пытаясь нанести максимальный ущерб.

"Россия не может устоять перед искушением в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними", - указал он.

Зеленский отметил, что партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, должны это учитывать.

Президент также напомнил, что уже почти год Украина проводит интенсивную дипломатическую работу и согласилась на все реалистичные инициативы США, в частности на безусловное и длительное прекращение огня. В то же время Россия отвергает эти предложения, продолжая наступательные действия на фронте и обстрелы городов и энергетической инфраструктуры. Украина рассчитывает на активные шаги партнеров, чтобы механизм принуждения агрессора к миру был действенным.

"Россияне понимают, что именно они пытаются уничтожить, когда бьют по Украине", - подчеркнул глава государства.

Как Россия собирает информацию для ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, российские оккупанты получают информацию о состоянии украинской энергосистемы с помощью спутниковых данных и агентурных источников в МАГАТЭ. Об этом заявил в эфире Киев24 директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что после начала инспекций агентства на атомных электростанциях и подстанциях удары по этим объектам стали более прицельными и результативными.

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – заявил Омельченко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия РФ завершила подготовку к возможному удару по территории Украины, который, по предупреждению мониторингового канала ЕРадар, может произойти в ближайшие дни, в частности не исключается атака в ночь на 16 февраля.

В то же время в 2025 году количество погибших среди гражданского населения в результате российских атак выросло на 26%, о чем сообщает The Guardian со ссылкой на данные международной группы по мониторингу конфликтов.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что по информации разведки российские войска готовят новый массированный удар по Украине.

