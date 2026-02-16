Полтавщину накрыла непогода: синоптики предупредили об атаке низких температур

После кратковременного потепления на прошлой неделе температура воздуха резко понизилась.

Погода в Полтавской области 17 февраля / фото: pixabay

Несмотря на то, что жители Полтавы и области ждут потепления, погода с желанными плюсовыми температурами пока не порадует. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают об опасности - местами на Полтавщине на дорогах гололедица. В то же время осадков в области завтра, 17 февраля, ждать не приходится.

Погода 17 февраля

Во вторник будет облачно с прояснениями, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха не поднимется выше 6 градусов мороза ночью и 1 градуса мороза днем.

В Полтаве ожидается ночью от 7 до 9 градусов мороза, а днем в пределах 2-4 градусов мороза. По области ночью температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза, днем - 1-6 градусов мороза.

Погода в Полтаве 17 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 февраля большинство областей Украины останутся в зоне сухой погоды без существенных осадков. Только на юге страны из-за влияния атмосферных фронтов ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

Температура воздуха в разных регионах будет существенно отличаться. Ночью ожидается -5 -12 градусов, в северной части - от -12 до -18 градусов. В течение дня столбики термометров будут показывать -2 -7 градусов, на севере страны - от -5 до -10 градусов, в южной части, на юго-востоке, в Днепропетровской области - от -2 до +2 градусов.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что жителей Днепра ожидает прохладная и нестабильная неделя с резкими температурными колебаниями и чередованием дождя и снега.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни будет преобладать неустойчивая и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления во всех областях.

Накануне стало известно, что 16 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Там ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также в Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

