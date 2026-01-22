Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

На рынке недвижимости изменилась ситуация.

Сколько стоит аренда квартиры в Полтаве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Полтаве повысились цены на аренду квартир

Жители Полтавы стали тратить меньший процент от зарплаты на аренду жилья

Цены на аренду квартир в Полтаве за последний год заметно изменились. Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Одно- и двухкомнатные квартиры подорожали на несколько процентов.

Однокомнатную квартиру в Полтаве сдают в аренду в среднем за 10500 гривен, что на 5% дороже, чем в прошлом году. В то же время двухкомнатные квартиры в аренду подорожали еще заметнее - на 17%. В среднем такое жилье можно арендовать за 12000 гривен.

Трехкомнатную квартиру же сдают в аренду в Полтаве по такой же цене, как и в прошлом году - 13000 гривен.

Какой средний процент заработной платы уходит на аренду

Согласно данным ЛУН, жители Полтавы выделяют на аренду однокомнатной квартиры примерно 47% зарплаты, что на 3% меньше, чем в 2025 году. Проценты расходов зарплаты на аренду двухкомнатной или трехкомнатной квартир остались неизменными - 53% и 58% соответственно.

Как изменится стоимость жилья в Украине в 2026 году - прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам риелтора Александра Бойко, в 2026 году украинский рынок недвижимости, вероятно, будет развиваться без резких скачков. Именно ситуация с безопасностью и состояние экономики будут определять поведение цен как на новостройки, так и на вторичку.

Риелтор прогнозирует, что стоимость жилья в новостройках может умеренно вырасти. Причина - подорожание строительных материалов и увеличение расходов девелоперов. Зато на вторичном рынке существенных изменений не ожидается: спрос и предложение остаются относительно сбалансированными, что будет сдерживать колебания цен.

Последние новости Полтавы

Напомним, Главред писал, что сегодня, 22 января, в Полтаве и области был введен ГПВ в объеме 4,5 очередей до 22:00, а до конца суток - ГПВ в объеме 4 очередей. Однако утром Полтаваоблэнерго сообщило о введении аварийных отключений.

Ранее сообщалось, что 23 января синоптики прогнозируют незначительное усиление ветра и изменение его направления на Полтавщине. Также изменится температура воздуха ночью - 11-16 градусов мороза, а днем будет оставаться в пределах 6-11 градусов мороза.

Накануне стало известно, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Полтаве и области введен режим максимальной экономии электроэнергии, предусматривающий дополнительные ограничения.

Больше новостей:

Об источнике: ЛУН ЛУН (англ. LUN) — украинская IT-компания, основанная в 2008 году, которая специализируется на создании инновационных PropTech[en] решений. ЛУН разрабатывает и внедряет продукты, которые упрощают процесс покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине и за ее пределами. Работает в 10 странах мира, пишет Википедия.

