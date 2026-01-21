Укр
В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

Дарья Пшеничник
21 января 2026, 15:57
Стоимость нового такого троллейбуса составляет более 82 млн грн.
В Украине появятся 25-метровые троллейбусы с дизельным двигателем

Главные факты:

  • Житомир получит 13 троллейбусов Hess из Швейцарии
  • В город передадут как двухсекционные Swisstrolley 3, так и трехсекционные LighTram 3
  • Машины оснащены электромоторами и дизелем для автономного хода

Житомир готовится пополнить свой общественный транспорт партией необычных троллейбусов из Швейцарии. Город Люцерн передаст Украине 13 машин марки Hess в рамках гуманитарной помощи, а первые поставки ожидаются с апреля 2026 года и продлятся до конца 2027-го.

По данным швейцарского издания Luzerner Zeitung, транспортная компания VBL уже готовит троллейбусы 2004–2006 годов выпуска к выводу из эксплуатации и рассматривает варианты их транспортировки в Украину. Кроме самих машин, Житомир может получить и специальную технику для обслуживания контактной сети.

Швейцарские троллейбусы отличаются нетипичной конструкцией. Десять из них — двухсекционные Swisstrolley 3 длиной 18 метров, с алюминиевым кузовом и низким полом. Они рассчитаны на 132 пассажира, из которых 48 — сидячие места. Еще три — гигантские трехсекционные Hess LighTram 3 длиной почти 25 метров и вместимостью до 192 пассажиров.

Все троллейбусы оснащены силовыми установками от немецкой компании Vossloh Kiepe: двумя электромоторами по 218 л.с., 80-киловаттным генератором и дизельным двигателем Iveco на 130 л.с. Дизель позволяет двигаться автономно или преодолевать участки с перебоями электропитания. Подобные модели уже работают в Болгарии, Конго и Чили.

Житомир станет первым украинским городом, который получит такие крупногабаритные троллейбусы, что может существенно усилить транспортную систему и увеличить пассажировместимость на самых загруженных маршрутах.

Как писал Главред, в ночь на 21 января российская армия массово атаковала беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Один человек пострадал.

Также нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказывал, что в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад из-за переутомления. У многих рабочих зафиксированы обморожения и психологическое истощение.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Об источнике: Luzerner Zeitung

Luzerner Zeitung — ведущая немецкоязычная ежедневная газета Швейцарии, выходящая в городе Люцерн. Она является крупнейшей региональной ежедневной газетой Центральной Швейцарии, предлагая читателям новости из области политики, экономики, культуры, спорта и местной жизни. Издание публикуется с понедельника по субботу в печатном формате и имеет ряд региональных выпусков для кантонов Люцерн, Цуг, Ури, Обвальден и Нидвальден. Современная газета сформировалась в 1996 году путем слияния нескольких местных изданий, а с 2018 года принадлежит медиагруппе CH Media. Luzerner Zeitung имеет репутацию надежного источника региональной информации и обладает значительной читательской аудиторией в Центральной Швейцарии.

