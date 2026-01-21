По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

В настоящее время более 4200 многоквартирных домов столицы остаются без стабильного тепла.

Киев оказался в шаге от энергетической катастрофы

Ключевые тезисы:

На Левобережье Киева электроснабжение могут восстановить до конца недели

В Броварах свет появится в ближайшие часы, в Борисполе - в течение 1-2 суток

Восстановление отопления в отдельных домах может занять недели

В домах на Левобережье Киева, которые остались без электроснабжения из-за российской атаки, свет могут восстановить до конца недели. На восстановление отопления в отдельных домах может уйти несколько недель. Об этом в эфире Киев 24 рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, если обстрелов не будет, большинство домов на левом берегу Киева будут заживляться до конца недели. В Броварах электроснабжение планируют восстановить в ближайшие часы, а в Борисполе - в течение 1-2 суток.

"По Борисполю ситуация немного сложнее, но по Броварам будем ожидать в ближайшие часы, я надеюсь, возвращения стабильного электроснабжения. Но в дефиците электрической энергии, в сильные морозы повышена аварийная опасность, поэтому графики не будут действовать. До 4 часов суммарно за сутки будет свет", - отметил Игнатьев.

Эксперт добавил, что ситуация с электроснабжением в Киеве временно тоже осложнена. По словам Игнатьева, из-за повреждения "большого киевского кольца" подстанций 110 кВ, питавшихся от ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ и Ровенской АЭС, возникают длительные аварийные отключения.

"Имеем в сумме до 20 часов без стабильного электроснабжения", - отметил он.

Восстановление теплоснабжения

Что касается тепла, Игнатьев пояснил, что восстановление отопления в отдельных домах может занять недели из-за необходимости длительного ремонта.

"4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения - треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Это достаточно критично. Можно говорить, что Киев, к большому сожалению, приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще на этой неделе - это точно. За неделю-две, если не будет недобрых действий со стороны врага, все дома будут запитаны", - предположил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Помогут ли мини-котельные восстановить отопление в Киеве - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения - больниц, школ, детских садов. Однако подключение даже таких зданий требует сложных технических работ.

Он пояснил, что нужно сделать выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект по проекту с соблюдением всех технических требований, в частности по высоте подключения. По словам Сергиенко, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут. Но для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии выполнения всех технических процедур заранее.

"Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то его физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели", - подчеркнул эксперт.

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Также в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после изменения погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Как сообщал Главред, из-за переутомления в столице умерли два слесаря аварийных бригад, многие рабочие имеют обморожения и психологическое истощение. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

