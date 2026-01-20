Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

Ситуация сложная, потому что большинство домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры.

Есть ли риск коммунальной катастрофы из-за отключений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Ситуация в Киеве улучшится и с улучшением погодных условий

Удары РФ могут привести к отключению отопления в тысячах домов

Коммунальные службы устраняют последствия российского террора, однако ситуация улучшится, когда изменится погода, заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

"Ситуация улучшится и с улучшением погодных условий. Хотя бригады ДТЭКа отрабатывают сейчас и ликвидируют аварии на аварийных линиях. Достаточно тяжелая ситуация по теплоснабжению и по холодному водоснабжению", — подчеркнула она в комментарии ТСН.

Она уточнила, что без тепла остаются 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

В КГГА добавили, что ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.

Риск коммунальной катастрофы в Киеве: прогноз эксперта

Эксперт по вопросам ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН.ua заявил, что новые удары России по Киеву могут привести к отключению отопления в тысячах домов и значительно усложнить его восстановление. По его словам, при сильных морозах возможны массовые повреждения коммуникаций в многоэтажках, на ремонт которых могут уйти месяцы или даже годы, а также существует риск промерзания канализации.

Комментируя возможную нехватку воды, Попенко отметил, что столицу смогут частично обеспечить питьевой водой бюветы, которые работают от резервных источников питания. В то же время полноценная работа канализационной системы невозможна без электроэнергии.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшая ситуация будет зависеть от погоды и интенсивности обстрелов. Даже при их уменьшении отключения электроэнергии могут продолжаться ещё не менее полугода. Улучшение ожидается весной, когда увеличится выработка солнечной энергии. При этом каждый новый удар будет усиливать проблемы с теплоснабжением.

Отдельно Попенко указал на регулярные атаки на газовую инфраструктуру, отметив, что она остаётся уязвимой, хотя текущее положение с газом выглядит более стабильным по сравнению с другими коммунальными сферами.

Отключение отопления - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

