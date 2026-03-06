На любую весеннюю погоду: что обувать весной 2026

Вы узнаете:
- Тренды обуви 2026
- Какие модели обуви актуальны весной 2026
Весенняя погода часто преподносит сюрпризы, к которым должен быть готов гардероб каждой модницы. Как подобрать стильную обувь на весну, чтобы не бояться капризов природы, расскажет Главред.
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви 2026 и объяснил, какие пары необходимы для создания стильных и удобных образов.
Среди фаворитов сезона:
- слингбеки и ботильоны;
- лоферы с квадратным носком;
- замшевые мокасины;
- ретро кеды и модели с эффектом изношенности.
Слингбеки и ботильоны — элегантность в любую погоду
Туфли на каблуке остаются актуальными и в новом сезоне, но с обновленными силуэтами. Особенно популярными станут слингобеки с тонким ремешком и ботильоны.
"Туфли на каблуке остаются в тренде, но с новыми акцентами. Особое внимание обращаем на слингобеки с тонким ремешком или ботильоны — эти силуэты на пике популярности", — объясняет Андре Тан.
Слингбеки прекрасно подходят для теплой сухой погоды, когда хочется легкого и изящного образа. Их можно сочетать с платьями, юбками или классическими брюками. Ботильоны же станут идеальным вариантом для прохладных весенних дней или дождливой погоды. Они хорошо сочетаются с тренчами, пальто и джинсами.
Лоферы с квадратным носком — стильная классика
Лоферы уже несколько сезонов подряд не выходят из моды. В тренды обуви весна-лето 2026 входят модели с квадратным носком и плоской подошвой.
"Лоферы на плоской подошве с квадратным носком идеально сочетаются с классическими костюмами или даже более расслабленными комплектами на каждый день", — отмечает дизайнер.
Это удобная обувь на весну, которая прекрасно подходит для сухой и теплой погоды. Стильные образы с лоферами можно создавать как для офиса, так и для повседневных прогулок — достаточно добавить джинсы, рубашку или легкий жакет.
Замшевые мокасины — изящный комфорт
Еще один тренд сезона — замшевые мокасины, особенно модели на платформе. Они сочетают комфорт и изящество, поэтому легко вписываются в весенний гардероб.
"В 2026 году обращайте внимание на мокасины на платформе из замши, которые добавляют образу легкости и изящества", — советует Андре Тан.
Такая обувь идеально подходит для теплой сухой погоды. Замшевые мокасины хорошо сочетаются с джинсами, легкими платьями или юбками, создавая непринужденный, но стильный вид для ежедневных прогулок.
Ретро кеды — для тех, кто ценит удобство
Один из самых заметных трендов сезона — ретро кеды и модели с эффектом изношенности. Такой стиль придает образу непринужденности и винтажного настроения.
"В этом сезоне выбирайте ретро-модели кед или изношенные модели с потертостями", — советует дизайнер.
Ретро кеды — тренд, который идеально подходит для активной жизни. Это универсальная обувь для теплой весенней погоды и сухих дней. Она легко сочетается с джинсами, шортами, юбками или даже легкими платьями.
Главные модные тренды весны 2026 — смотрите видео:
