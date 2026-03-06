Укр
На любую весеннюю погоду: что обувать весной 2026

Кристина Трохимчук
6 марта 2026, 17:41
Андре Тан поделился рекомендациями по выбору стильной обуви на каждый день.
Весенняя обувь 2026
Весенняя обувь 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, k4dida, kgruzintseva

Вы узнаете:

  • Тренды обуви 2026
  • Какие модели обуви актуальны весной 2026

Весенняя погода часто преподносит сюрпризы, к которым должен быть готов гардероб каждой модницы. Как подобрать стильную обувь на весну, чтобы не бояться капризов природы, расскажет Главред.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви 2026 и объяснил, какие пары необходимы для создания стильных и удобных образов.

Среди фаворитов сезона:

  • слингбеки и ботильоны;
  • лоферы с квадратным носком;
  • замшевые мокасины;
  • ретро кеды и модели с эффектом изношенности.

Слингбеки и ботильоны — элегантность в любую погоду

Туфли на каблуке остаются актуальными и в новом сезоне, но с обновленными силуэтами. Особенно популярными станут слингобеки с тонким ремешком и ботильоны.

"Туфли на каблуке остаются в тренде, но с новыми акцентами. Особое внимание обращаем на слингобеки с тонким ремешком или ботильоны — эти силуэты на пике популярности", — объясняет Андре Тан.

Слингбеки прекрасно подходят для теплой сухой погоды, когда хочется легкого и изящного образа. Их можно сочетать с платьями, юбками или классическими брюками. Ботильоны же станут идеальным вариантом для прохладных весенних дней или дождливой погоды. Они хорошо сочетаются с тренчами, пальто и джинсами.

Слингбеки - тренд весны 2026
Как носить слингобеки / фото: instagram.com, Андре Тан

Лоферы с квадратным носком — стильная классика

Лоферы уже несколько сезонов подряд не выходят из моды. В тренды обуви весна-лето 2026 входят модели с квадратным носком и плоской подошвой.

"Лоферы на плоской подошве с квадратным носком идеально сочетаются с классическими костюмами или даже более расслабленными комплектами на каждый день", — отмечает дизайнер.

Это удобная обувь на весну, которая прекрасно подходит для сухой и теплой погоды. Стильные образы с лоферами можно создавать как для офиса, так и для повседневных прогулок — достаточно добавить джинсы, рубашку или легкий жакет.

Лоферы - актуальная модель
Лоферы — актуальная модель / фото: instagram.com, Андре Тан

Замшевые мокасины — изящный комфорт

Еще один тренд сезона — замшевые мокасины, особенно модели на платформе. Они сочетают комфорт и изящество, поэтому легко вписываются в весенний гардероб.

"В 2026 году обращайте внимание на мокасины на платформе из замши, которые добавляют образу легкости и изящества", — советует Андре Тан.

Такая обувь идеально подходит для теплой сухой погоды. Замшевые мокасины хорошо сочетаются с джинсами, легкими платьями или юбками, создавая непринужденный, но стильный вид для ежедневных прогулок.

Мокасины для прогулок
Мокасины для прогулок / фото: instagram.com, Андре Тан

Ретро кеды — для тех, кто ценит удобство

Один из самых заметных трендов сезона — ретро кеды и модели с эффектом изношенности. Такой стиль придает образу непринужденности и винтажного настроения.

"В этом сезоне выбирайте ретро-модели кед или изношенные модели с потертостями", — советует дизайнер.

Ретро кеды — тренд, который идеально подходит для активной жизни. Это универсальная обувь для теплой весенней погоды и сухих дней. Она легко сочетается с джинсами, шортами, юбками или даже легкими платьями.

Ретро кроссовки
Ретро кроссовки тренд / фото: instagram.com, Андре Тан

Главные модные тренды весны 2026 — смотрите видео:


Вас может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

