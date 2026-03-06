Укр
Путин "подставляет" Трампа: в The Washington Post узнали о помощи РФ Ирану

Алексей Тесля
6 марта 2026, 17:34
Россия передала Ирану информацию о расположении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты.
Владимир Путин, флаг России, флаг Ирана
РФ передает Ирану важную информацию / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Серьезный противник США косвенно участвует в войне в Иране
  • РФ передала Ирану информацию о расположении военных объектов США

Россия предоставляет Ирану информацию о целях для нападения на американские войска на Ближнем Востоке, что является первым признаком того, что еще один серьезный противник США косвенно участвует в войне.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные трех осведомленных чиновников, которые высказались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

"С начала войны в субботу Россия передала Ирану информацию о расположении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты", - пишет издание. "Похоже, это довольно комплексная инициатива", - отметил один из источников газеты.

По сообщению, масштабы помощи России Ирану в наведении ракет не были до конца понятны. По словам официальных лиц, способность иранских военных определять местонахождение американских войск ухудшилась менее чем за неделю после начала боевых действий.

Двое чиновников, знакомых с поддержкой Россией Ирана, заявили, что Китай, судя по всему, не помогает Ирану в оборонной сфере, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Иран "наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения или радарам за горизонтом", - сказала Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам в Фонде Карнеги за международный мир. "Они делают это очень целенаправленно. Они нацелены на системы командования и управления", - добавила она.

У Ирана есть лишь несколько военных спутников и нет собственной спутниковой группы, что делает изображения, предоставленные Россией, которая имеет гораздо более развитые космические возможности, чрезвычайно ценными - особенно учитывая то, что Кремль усовершенствовал собственные средства наведения после лет войны в Украине, отметила Массикот.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Николь Граевски, изучающая сотрудничество Ирана с Россией в Белферском центре Гарвардской школы Кеннеди, сказала, что иранские ответные удары были очень "изощренными", как с точки зрения целей, на которые нацелился Тегеран, так и с точки зрения его способности в некоторых случаях превзойти оборону США и их союзников.

"Они прорывают противовоздушную оборону", - сказала она, отметив, что качество ударов Ирана, кажется, улучшилось даже по сравнению с 12-дневной войной с Израилем прошлым летом.

Пентагон быстро расходует свои запасы высокоточного оружия и перехватчиков противовоздушной обороны, сообщили The Washington Post источники, знакомые с этим вопросом, подчеркнув беспокойство, высказанное генералом Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов, когда президент Дональд Трамп размышлял над тем, одобрить ли операцию. Администрация пыталась преуменьшить значение оценки Кейна.

Прогноз эксперта: чем грозит РФ операция США в Иране

Эксперт по международной политике, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Россия не сможет реально поддержать Иран в случае военной операции США, так как сама нуждается в ресурсах для защиты своих границ.

По словам Огрызко, если Россия решит предоставить Ирану свои последние силы, это может привести к угрозе её собственной безопасности. Дипломат подчеркнул, что вероятность помощи Ирану со стороны России крайне мала.

Кроме того, он отметил, что Иран может остаться один на один с возможными последствиями операции США, так как удары, которые могут быть нанесены по стране, будут необычайно мощными и разрушительными.

Операция США в Иране — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

новости России новости США новости Ирана Атака на Иран
