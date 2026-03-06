'Бог всегда почитал женщину': священник объяснил, можно ли праздновать 8 марта

Священник ПЦУ Юлиан Тымчук объяснил, как относиться к празднованию 8 марта с точки зрения церкви и христианских ценностей.

Можно ли христианам праздновать 8 марта

8 марта каждый год вызывает немало дискуссий. Одни считают его важным днем чествования женщин, другие ставят под сомнение целесообразность празднования. Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук объяснил в TikTok, как к этому празднику следует относиться с точки зрения христианских ценностей.

С исторической точки зрения, как отмечает священник, этот день связан с борьбой женщин за равные права, ведь в прошлом их возможности были значительно ограничены по сравнению с мужчинами.

С точки зрения Церкви, 8 марта не является церковным праздником. В то же время отец Юлиан сказал, что запрета на празднование этого дня нет.

Священник подчеркнул, что главным ориентиром для христиан должно быть Священное Писание. А оно, по его словам, учит нас уважению к женщине.

"Если мы посмотрим на то, что говорит нам Господь через Священное Писание, мы увидим, что Бог всегда уважал женщину: "Нехорошо человеку быть одному". И так же сказано: "Мужчины, любите своих жен, как Господь любит Церковь", - цитирует отец Юлиан.

Священник убежден, что забота о близких людях должна быть ежедневной. Он призывает делать приятные вещи и напоминать женщинам о своей любви постоянно, а не только в отдельные даты.

"Мы с вами должны делать приятное своим половинкам, своим женщинам, мамам, бабушкам постоянно и напоминать им, что мы их любим. И я считаю, что дарить цветы в особый день тоже можно", - добавил он.

О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

