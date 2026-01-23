Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священника

Священник Алексей Филюк удивил разъяснением о запрете отказываться от кумовства.

Можно ли отказываться от кумовства / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли отказаться от кумовства

Как вежливо отказаться, если не готов стать крестным

Есть ли грех в том, чтобы отказаться быть крестными

Многие люди задумываются, можно ли вежливо отказаться от кумовства, если они не готовы брать на себя обязанности крестного отца или матери. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил эту тему в видео в TikTok.

По словам священника, выражение "нельзя отказываться от креста" не имеет отношения к кумовству. Христос царствует в сердце и на небе, а роль крестных родителей - это большая ответственность за духовное воспитание ребенка. Если человек чувствует, что не готов к этому, он имеет полное право сказать "нет".

"В народе часто говорят, что отказываться быть крестными нельзя, потому что это как будто "отречение от Господа". Но отказаться от крестного родительства можно", - отметил священник.

Он объяснил, что достаточно вежливо сказать: "Извините, я не готов быть крестным отцом для вашего ребенка или крестной мамой. Я отказываюсь принимать на себя эту обязанность". Отец Алексей подчеркнул, что мы живем в современном мире и честность в этом вопросе гораздо важнее формального согласия.

"Смело можно говорить "нет" и никакого греха в этом нет", - подытожил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

