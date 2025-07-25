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"Это ваши проблемы": священник сказал, можно ли сменить крестных родителей

Алёна Воронина
25 июля 2025, 09:29
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Можно ли сменить крестных родителей ребенка, если родители передумали? Отец Алексей Филюк объяснил.
Крещение ребенка, священник Алексей Филюк
Можно ли сменить крестных родителей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли сменить крестных родителей
  • Предусматривает ли церковь такую смену

Согласно современным обычаям, во время крещения младенца на обряде должны присутствовать по крайней мере двое крестных родителей обоих полов - крестная мама и крестный папа. Но церковь не запрещает брать две и даже несколько пар.

Однако по разным причинам у родителей ребенка через некоторое время после крещения может возникать вопрос, можно ли сменить крестных родителей. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

Он отметил, что изменить крестных уже не удастся - останутся те, которых родители ребенка выбрали с самого начала.

"Так же, как и родных - как это изменишь. Если они были на крещении, брали обязанность за ребенка, то как их можно изменить? Был Степан, изменили на Ивана? Нельзя изменить. Но этот вопрос так часто задают в мессенджерах. Крестных родителей не изменить, как и собственных родителей", - отметил священнослужитель.

Он пояснил, что в церкви нет такой процедуры как смена крестных родителей, так же, как человек не может изменить свою Родину.

"Родину не измените. Место жительства можно изменить, но все равно - того края, где родились и где росли вы не измените, потому что вы там родились. Так же и крестные - они остаются. Были Иван и Маруся - то остаются Иван и Маруся. А то, что вы себе хотите Аннусю или Степана, потому что они имеют грубые деньги - это ваши проблемы, но изменить их нельзя", - добавил он.

Смотрите видео о том, можно ли сменить крестных родителей:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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