"Это ваши проблемы": священник сказал, можно ли сменить крестных родителей

Можно ли сменить крестных родителей ребенка, если родители передумали? Отец Алексей Филюк объяснил.

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Можно ли сменить крестных родителей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли сменить крестных родителей

Предусматривает ли церковь такую смену

Согласно современным обычаям, во время крещения младенца на обряде должны присутствовать по крайней мере двое крестных родителей обоих полов - крестная мама и крестный папа. Но церковь не запрещает брать две и даже несколько пар.

Однако по разным причинам у родителей ребенка через некоторое время после крещения может возникать вопрос, можно ли сменить крестных родителей. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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Он отметил, что изменить крестных уже не удастся - останутся те, которых родители ребенка выбрали с самого начала.

"Так же, как и родных - как это изменишь. Если они были на крещении, брали обязанность за ребенка, то как их можно изменить? Был Степан, изменили на Ивана? Нельзя изменить. Но этот вопрос так часто задают в мессенджерах. Крестных родителей не изменить, как и собственных родителей", - отметил священнослужитель.

Он пояснил, что в церкви нет такой процедуры как смена крестных родителей, так же, как человек не может изменить свою Родину.

"Родину не измените. Место жительства можно изменить, но все равно - того края, где родились и где росли вы не измените, потому что вы там родились. Так же и крестные - они остаются. Были Иван и Маруся - то остаются Иван и Маруся. А то, что вы себе хотите Аннусю или Степана, потому что они имеют грубые деньги - это ваши проблемы, но изменить их нельзя", - добавил он.

Смотрите видео о том, можно ли сменить крестных родителей:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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