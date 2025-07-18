"Так же, как и есть": священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн

Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.

https://glavred.info/life/tak-zhe-kak-i-est-svyashchennik-otvetil-mozhno-li-ispovedovatsya-onlayn-10682429.html Ссылка скопирована

Священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли исповедоваться онлайн

Будет ли в таком случае соблюдена тайна исповеди

В эпоху, когда технологии развиваются очень быстро, а мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки уже стали постоянными спутниками жизни большинства людей, работа, общение и решение различных дел в онлайн-режиме уже никого не удивляет.

Но существуют такие сферы жизни, где использование подобных технологий до сих пор вызывает много сомнений и споров. Например, многие могли задумываться, а можно ли исповедаться онлайн, вместо того, чтобы идти для этого в церковь.

видео дня

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Когда священнику задали вопрос, может ли человек исповедаться онлайн, он ответил прямо и однозначно.

"А наесться онлайн вы можете или нет? Нет. Так я думаю, что и исповедь онлайн - тоже нет. Церковь не практикует исповеди онлайн. Позвонить, посоветоваться, пообщаться, пожаловаться на жизнь священнику - это можно. Но исповедь онлайн, так же как и причастие - это не реально", - подчеркнул священник.

Он отметил, что должна быть тайна исповеди, а когда люди общаются с помощью гаджетов, то гарантировать полную конфиденциальность не получится.

"Должна быть тайна исповеди. А те телефоны... Вот говорите вы сегодня о колготках, завтра вам колготки будут в рекламе. Говорите вы сегодня о телефонах, завтра телефоны будут в рекламе. Нельзя через интернет исповедоваться. Говорить, молиться, каяться перед Богом - такое сейчас можно. Но исповедь онлайн - такое у нас не практикуется. У меня такое не практикуется", - сказал отец Алексей Филюк.

В то же время он добавил, что можно онлайн оказывать поддержку нашим воинам, поддержку всем людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, но об исповеди речь не идет.

Смотрите видео о том, можно ли исповедоваться онлайн:

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред