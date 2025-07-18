"Так же, как и есть": священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн

Вы узнаете:
- Можно ли исповедоваться онлайн
- Будет ли в таком случае соблюдена тайна исповеди
В эпоху, когда технологии развиваются очень быстро, а мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки уже стали постоянными спутниками жизни большинства людей, работа, общение и решение различных дел в онлайн-режиме уже никого не удивляет.
Но существуют такие сферы жизни, где использование подобных технологий до сих пор вызывает много сомнений и споров. Например, многие могли задумываться, а можно ли исповедаться онлайн, вместо того, чтобы идти для этого в церковь.
Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Когда священнику задали вопрос, может ли человек исповедаться онлайн, он ответил прямо и однозначно.
"А наесться онлайн вы можете или нет? Нет. Так я думаю, что и исповедь онлайн - тоже нет. Церковь не практикует исповеди онлайн. Позвонить, посоветоваться, пообщаться, пожаловаться на жизнь священнику - это можно. Но исповедь онлайн, так же как и причастие - это не реально", - подчеркнул священник.
Он отметил, что должна быть тайна исповеди, а когда люди общаются с помощью гаджетов, то гарантировать полную конфиденциальность не получится.
"Должна быть тайна исповеди. А те телефоны... Вот говорите вы сегодня о колготках, завтра вам колготки будут в рекламе. Говорите вы сегодня о телефонах, завтра телефоны будут в рекламе. Нельзя через интернет исповедоваться. Говорить, молиться, каяться перед Богом - такое сейчас можно. Но исповедь онлайн - такое у нас не практикуется. У меня такое не практикуется", - сказал отец Алексей Филюк.
В то же время он добавил, что можно онлайн оказывать поддержку нашим воинам, поддержку всем людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, но об исповеди речь не идет.
Смотрите видео о том, можно ли исповедоваться онлайн:
Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.
Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.
Вас также может заинтересовать:
- "Удар по домам и местам для развлечений": победительница "Битвы экстрасенсов" раскрыла план РФ
- Чем отличаются 2 девушки: лучшая загадка для проверки внимательности за 19 секунд
- Почему нельзя говорить слово "виглядати": учитель призвала избегать ошибки
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред