"Удар по домам и местам для развлечений": победитель "Битвы экстрасенсов" раскрыла план РФ

Россия готовит что-то очень масштабное. При этом новый удар будет направлен не так на фронт, как по гражданским, предупредила Яна Пасынкова.

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Победительница "Битвы экстрасенсов" раскрыла план РФ/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

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О каком новом ударе РФ предупредила победительница "Битвы экстрасенсов"

Какие жуткие планы имеют российские оккупанты

Победительница "Битвы экстрасенсов" таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о новых планах страны-агрессора России в войне против Украины.

Она отметила, что РФ готовит что-то очень масштабное. При этом новый удар оккупантов будет направлен не так на фронт, как на гражданских. Об этом таролог сказала на своем ютуб-канале.

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"Россия готовит что-то очень масштабное. Причем не так на фронте, как для гражданских. Руина для простых людей. Открытые места, жилые дома, места для развлечений", - отметила она.

Согласно прогнозу Пасынковой, на поле боя российские захватчики хотят оккупировать те территории, которые защитники Украины освободили ранее.

"Сделать это неожиданно. Под шумок они хотят взять землю, которую уже захватывали", - прогнозирует таролог.

Как ранее сообщал Главред, астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда закончится война в Украине и массированные удары. По прогнозу астролога, июль и август могут быть опасными для Украины.

Также ранее астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат относительно того, когда может закончиться война в Украине. Астролог Ангелина Вакулина назвала ключевой период 2025 года для Украины.

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Об источнике: Яна Пасынкова Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.

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