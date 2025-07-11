Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

Вы узнаете:
- Как сказать слово "эхо" на украинском языке
- Почему в украинском языке нет слова "ехо", но есть слова "ехолот" и "ехолокатор"
В украинском языке нельзя использовать слово "эхо", ведь российское слово "эхо" переводится на украинский язык как "эхо".
Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУЯ) слово "луна" имеет такое объяснение: "отражение звуковых колебаний от препятствия, когда они воспринимаются отдельно от первоначальных колебаний; то, что доносится издалека, отголосок; о том, что является откликом на что-либо".
В то же время может возникнуть мысль, почему в украинском языке нет слова "ехо", однако есть такие слова, как "ехолот" и "ехолокатор". Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українською".
"Что такое "луна"? "Луна" - это це "відлуння, відгомін звуків у лісі, в горах, в порожньому приміщенні", по-русски - "эхо". А как же слова "ехолот", "ехолокатор"? Почему отсюда не убрали "ехо"? Потому что слово "ехо" греческого происхождения. "Ехо" - это древнегреческая нимфа с волшебным голосом, которая привлекла внимание Нарцисса повторением последних звуков в словах и слов. А Нарцисс, когда увидел нимфу, оттолкнул ее. С тех пор Эхо высохла и остался только ее волшебный голос", - рассказала учитель.
Она добавила, что для того, чтобы говорить на украинском, нужно знать и происхождение слов.
Смотрите видео о том, как сказать "эхо" на украинском:
Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.
Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.
Вам также может быть интересно:
- Только гений найдет 3 отличия за 27 секунд: чем отличаются два рисунка папы с дочкой
- Слово "красний" на самом деле есть в украинском языке: значение удивит многих
- Где 3 отличия между 2 дедушками: только люди со "зрением орла" угадают за 27 секунд
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред