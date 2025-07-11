Как сказать "эхо" на украинском: многие будут удивлены

В украинском языке неправильно говорить слово "ехо" - его нужно заменить на правильный вариант.

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Как сказать "эхо" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

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Как сказать слово "эхо" на украинском языке

Почему в украинском языке нет слова "ехо", но есть слова "ехолот" и "ехолокатор"

В украинском языке нельзя использовать слово "эхо", ведь российское слово "эхо" переводится на украинский язык как "эхо".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУЯ) слово "луна" имеет такое объяснение: "отражение звуковых колебаний от препятствия, когда они воспринимаются отдельно от первоначальных колебаний; то, что доносится издалека, отголосок; о том, что является откликом на что-либо".

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В то же время может возникнуть мысль, почему в украинском языке нет слова "ехо", однако есть такие слова, как "ехолот" и "ехолокатор". Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українською".

"Что такое "луна"? "Луна" - это це "відлуння, відгомін звуків у лісі, в горах, в порожньому приміщенні", по-русски - "эхо". А как же слова "ехолот", "ехолокатор"? Почему отсюда не убрали "ехо"? Потому что слово "ехо" греческого происхождения. "Ехо" - это древнегреческая нимфа с волшебным голосом, которая привлекла внимание Нарцисса повторением последних звуков в словах и слов. А Нарцисс, когда увидел нимфу, оттолкнул ее. С тех пор Эхо высохла и остался только ее волшебный голос", - рассказала учитель.

Она добавила, что для того, чтобы говорить на украинском, нужно знать и происхождение слов.

Смотрите видео о том, как сказать "эхо" на украинском:

Как ранее рассказывал Главред, учительница украинского языка Светлана Чернышова объяснила, почему нельзя говорить "бувший у користуванні" и каким одним словом надо заменить это выражение.

Также ранее мы рассказывали, почему говорить "накладений платіж" неправильно и как заменить это выражение. Вместо такого неправильного словосочетания нужно использовать всего одно слово-соответствие.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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