"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

Алексей Тесля
2 марта 2026, 21:45обновлено 2 марта, 22:42
Наступательная операция, которую враг готовил на весну, зависела от достижений по состоянию на конец 2025 года.
Зеленский
Владимир Зеленский назвал цели наступления РФ / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Главное из заявлений Зеленского:

  • Получены документы и планы РФ на 2025-2026-2027 годы
  • Россияне хотят продолжать наступление на нескольких направлениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил выполнить поставленные задачи у противника нет.

"Мы получили документы, планы на 2025-2026-2027 годы, немного устаревшие на 2025 год. Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и (планы на - ред.) 2026-2027 годы. Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей... Мы видим эти направления. Но эти карты пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу", - цитирует Зеленского Укринформ.

видео дня

Кроме того, по словам президента, россияне хотят продолжать наступление в направлении Запорожской области и Днепра, также "им сложно, но они смотрят на Одесский регион".

Наступательная операция, которую враг готовил на весну, зависела от достижений по состоянию на конец 2025 года. Однако, как сказал Зеленский, россияне не справились с поставленной его командованием задачей.

"Их карты не совпадают с реальностью - где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", - добавил президент.

В то же время пока признаков всеобщей мобилизации в РФ нет, говорит Зеленский: "Если бы была всеобщая мобилизация, уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, внутри русских был бы вызов, но, однако, такой информации не было".

РФ готовит новое наступление: какие направления под угрозой

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался о вероятных шагах российских сил в ближайшей перспективе и возможных направлениях сосредоточения их ударного потенциала.

Он отметил, что особое внимание сейчас привлекает активность подразделений 3-й общевойсковой армии РФ, которые на восточном участке фронта продвигаются сравнительно быстрыми темпами.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

