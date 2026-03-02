Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

Синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области во вторник, 3 марта, будет облачной с прояснениями. Ночью и утром возможен туман, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Ночью существенных осадков не ожидается, но днем может выпасть небольшой дождь. Ветер завтра будет северо-западного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -3 градусов до +2 градусов, днем прогнозируется +3...+8 градусов. Температура по городу ночью ожидается в пределах -1...+1 градус, днем - +5...+7 градусов.

Погода в Тернополе 4 марта

В среду, 4 марта, в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Температура воздуха ночью прогнозируется от -2 градусов до +3 градусов, днем поднимется до +6…+11 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что завтра в разных регионах Украины возможен дождь и мокрый снег.

По ее словам, атмосферные фронты циклона Doreena вызовут осадки преимущественно на востоке и юге.

"Ближайшей ночью и утром осадки также возможны практически повсеместно, но все же днем 3 марта влажность сместится именно в южную и восточную части. Потому что антициклон Iakl вытеснит эти осадки из западных и северных областей", - добавила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в первую неделю марта Житомирщина будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Во вторник, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

В то же время март в Днепре начнется нестабильной погодой — жителей города ожидают температурные колебания и возвращение прохлады.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

