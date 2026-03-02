В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

Экономист Максим Будяев раскрыл, что может привести к повышению цен на товары и услуги для потребителей.

Важное:

Введение дополнительного налога будет означать больше затрат

Не исключено повышение цен на товары и услуги для потребителей

Кандидат экономических наук, преподаватель кафедры бизнес-экономики и предпринимательства КНЭУ Максим Будяев прокомментировал обязательства Украины перед Международным валютным фондом ввести НДС для ФЛП.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, введение дополнительного налога будет означать больше финансовой отчетности и бумажной работы.

"Это увеличит нагрузку на предприятия и может привести к ошибкам при подаче документов", - не исключил эксперт.

По его мнению, в конечном счете, это может привести к повышению цен на товары и услуги для потребителей.

"Более того, повышение налогов негативно повлияет как на потребителей, так и на конкурентоспособность бизнеса из-за возможного повышения цен для покрытия дополнительных расходов", - добавил Будяев.

Чего ожидать от цен: комментарий эксперта

Заместитель председателя Всеукраинский аграрный совет Денис Марчук отметил, что яйца могут подорожать только при условии роста тарифов на электроэнергию. По его словам, даже в таком случае повышение, вероятно, будет в пределах примерно 10%.

Сейчас, подчеркнул специалист, рынок остаётся сбалансированным, поэтому оснований для существенного или резкого роста цен он не видит.

Изменение цен на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

