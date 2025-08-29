Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

Главное:
- Украинцы жалуются на нарушение своих пенсионных прав
- В Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии
- Доплаты к пенсии за возраст предусмотрены далеко не всем
Многие украинцы жалуются на нарушение своих пенсионных прав — даже после выигрыша в суде справедливость остаётся лишь на бумаге.
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объясняет НП: в Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии.
В соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионные выплаты не могут превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных — это 23 610 грн на сегодняшний день (10 × 2361 грн).
Также, согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, доплаты к пенсии за возраст предусмотрены только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. Коробкин подчёркивает: такие ограничения установлены законодательством, а вот насколько они справедливы — это уже вопрос без ответа.
Даже если пенсионер выигрывает суд против Пенсионного фонда, он может так и не получить доплату. Причины:
- нехватка средств в бюджете;
- неоднозначное толкование судебных решений чиновниками;
- законы зачастую составлены так, чтобы ограничить возможность получения надбавок, особенно по делам, связанным с "детьми войны".
Уточняется, что пенсионная система в Украине продолжает вызывать острые дискуссии, и даже судебные победы не всегда означают реальное восстановление нарушенных прав.
О персоне: Сергей Коробкин
Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.
