Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

В Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии, пояснил Сергей Коробкин.

Есть ли угроза снижения пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Украинцы жалуются на нарушение своих пенсионных прав

В Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии

Доплаты к пенсии за возраст предусмотрены далеко не всем

Многие украинцы жалуются на нарушение своих пенсионных прав — даже после выигрыша в суде справедливость остаётся лишь на бумаге.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объясняет НП: в Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии.

В соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионные выплаты не могут превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных — это 23 610 грн на сегодняшний день (10 × 2361 грн).

Также, согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, доплаты к пенсии за возраст предусмотрены только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. Коробкин подчёркивает: такие ограничения установлены законодательством, а вот насколько они справедливы — это уже вопрос без ответа.

Даже если пенсионер выигрывает суд против Пенсионного фонда, он может так и не получить доплату. Причины:

нехватка средств в бюджете;

неоднозначное толкование судебных решений чиновниками;

законы зачастую составлены так, чтобы ограничить возможность получения надбавок, особенно по делам, связанным с "детьми войны".

Уточняется, что пенсионная система в Украине продолжает вызывать острые дискуссии, и даже судебные победы не всегда означают реальное восстановление нарушенных прав.

/ Главред - инфографика

О персоне: Сергей Коробкин Сергей Коробкин - известный украинский эксперт по пенсионному обеспечению и бывший сотрудник Пенсионного фонда Украины. Он является одним из ведущих специалистов, который предоставляет разъяснения и аналитические комментарии относительно сложностей пенсионной системы Украины.

