Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери

Анна Подгорная
12 января 2026, 23:16
Редкий снимок появился в Сети в День рождения Зои Мозговой.
Зоя Мозговая, Елена Мозговая
Зоя Мозговая отец - Елена Мозговая показала редкое фото со старшей дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna, instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Елена Мозговая поздравила дочь Зою с Днем рождения
  • Продюсер опубликовала кадры из семейного архива

Сегодня 32 года исполнилось старшей из трех дочерей украинского музыкального продюсера Елены Мозговой - Зое. В честь Дня рождения первенца Мозговая опубликовала трогательное обращение к имениннице.

"Сильными" души не рождаются. Их закаляет "путь". Твой земной путь начался с Любви... Мы ждали тебя... И ты родилась в один день со своим папой, сделав ему самый большой подарок за его короткую, но очень яркую жизнь. У таких "сильных" душ, как твоя, нелегкое детство не редкость. Они часто теряют близких, переживают глубокие кризисы, испытывают одиночество среди людей, которые "не чувствуют глубины". Но это одиночество не пустота. Это зов. И он привел тебя к тем, кто такой же, как ты. К тем, кто удерживает свет там, где другие его теряют. Своим присутствием. Своей честностью. Своей способностью любить, даже через боль. Своим умением подниматься снова и снова. Тем, кто меняет вибрацию пространства, не вмешиваясь насильно в чужие выборы. Когда мир меняет эпоху, приходят те, кто может выдержать энергии нового времени. С Днем рождения, моя прекрасная Зоя! Живи! Люби! Твори! Свети! Всегда рядом. Люблю безусловно", - написала Елена в своем блоге в Instagram.

видео дня

Она также показала коллаж из фотографий Зои - с мамой, бабушкой, ее близкими, и отцом. Мозговая-старшая практически никогда не показывала Дмитрия, который умер, когда Зое было всего четыре года.

Зоя Мозговая
Зоя Мозговая отец - Елена Мозговая показала редкое фото со старшей дочерью / фото: instagram.com/olenamozgova1

Ранее Главред рассказывал, что Екатерину Бужинскую после скандала с Михаилом Грицканом предали близкие люди. Артистка заявила о непорядочности коллеги.

Также Наталка Денисенко попала в новый скандал на фоне слухов о разрыве ее отношений с коллегой и кумой Еленой Светлицкой. Их дружба длилась еще со студенческих времен.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

