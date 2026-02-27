"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

Враг давит на украинскую оборону за счет преимущества в живой силе, но ВСУ придумали, как также идти в атаку.

Украинские воины противостоят в несколько раз превосходящей вражеской армии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/60ombr

Что сообщил Белоусов:

На Лиманском направлении оккупанты численно превосходят ВСУ

Силы обороны пытаются контратаковать противника

На Лиманском направлении украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии страны-агрессора России. Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов.

"Это большое напряжение, потому что когда враг сосредотачивает против нас силы в соотношении 1:6, 1:10, то, конечно, очень сложно нашим ребятам и девушкам держать оборону, но мы это делаем", - отметил военный.

Белоусов отметил, что сейчас его бригада получает новое оборудование и активно применяет НРК-комплексы. Продолжается активная работа над тем, чтобы не просто быть в пассивной обороне, но и контратаковать и контрнаступать.

"Я не говорю о большом контрнаступлении, а в пределах зоны нашей ответственности мы движемся вперед, чтобы сдержать врага гораздо эффективнее", - добавил он.

Откуда РФ может готовить новое наступление - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам Алексея Гетьмана, Россия уже применяла учения на территории Беларуси как ширму для подготовки наступления. Поэтому он считает, что ситуация сейчас имеет тревожные параллели с событиями четырехлетней давности.

Сама идея новых "учений" выглядит сомнительно, ведь Россия уже много лет находится в состоянии войны. Поэтому такие маневры могут быть лишь прикрытием других намерений, а не реальной тренировкой.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ имеет территориальные успехи в Донецкой области.

Ранее Сырский заявил, что задачами ВСУ являются: держать рубежи и беречь жизни, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери.

Накануне стало известно, что спецподразделение "Артан" ГУР МО во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны вернуло контроль над важными позициями под Степногорском Запорожской области.

О джеерело: 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада (60 ОМБр) — соединение механизированных войск сухопутных войск ВС Украины. Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая воинская часть Корпуса резерва. После российского вторжения 2022 года мобилизована. Осенью 2022 года вела бои на Херсонском направлении, зимой — под Бахмутом, пишет Википедия.

