Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

Черный хлеб традиционно считают более полезным, чем белый. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, дольше насыщает и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Но диетологи предупреждают, что черный хлеб подходит далеко не всем.
Почему черный хлеб считают полезным
Настоящий ржаной или цельнозерновой хлеб изготавливают из муки грубого помола, которая сохраняет оболочку и зародыш зерна, пишет Kobieta Interia. Благодаря этому он богат клетчаткой, магнием, цинком, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Такой продукт поддерживает работу пищеварительной системы, помогает контролировать уровень холестерина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше сохраняет чувство сытости. Для тех, кто стремится похудеть, черный хлеб может быть полезным дополнением к рациону, ведь он имеет более низкий гликемический индекс и лучше сдерживает аппетит.
Когда черный хлеб может быть вредным
Несмотря на пользу, черный хлеб подходит не всем. Диетологи отмечают, что людям с синдромом раздраженного кишечника его избыток может вызывать вздутие, боль в животе и диарею. Это связано с высоким содержанием нерастворимой клетчатки, которая раздражает чувствительный кишечник.
Кроме того, в отрубях содержится фитиновая кислота, которая может снижать усвоение железа, кальция, цинка и магния. Для людей с дефицитом этих элементов регулярное употребление большого количества черного хлеба может усугубить недостаток.
Отдельно стоит упомянуть о тех, кто имеет непереносимость или аллергию на глютен - для них любые изделия из пшеницы или ржи опасны.
Черный — не всегда цельнозерновой
Стоит помнить, что не каждый черный хлеб в магазине является настоящим цельнозерновым. Часто производители добавляют карамель, солод или мелассу, чтобы придать изделию темный цвет. В составе могут быть и консерванты или другие нежелательные добавки. Поэтому ориентироваться только на цвет не стоит. Если в составе указано "мука цельнозерновая" или "мука грубого помола", это действительно продукт с большей пищевой ценностью. Если же основой является мука высшего сорта, а темный цвет обеспечивают красители, польза такого хлеба минимальна.
