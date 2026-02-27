Укр
Читать на украинском
Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

Инна Ковенько
27 февраля 2026, 10:50
Рассказываем, почему черный хлеб следует употреблять с осторожностью.
Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом
Кому нельзя есть черный хлеб - какой хлеб полезнее/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому нельзя есть черный хлеб
  • Какой хлеб полезен для кишечника
  • Из чего делают черный хлеб

Черный хлеб традиционно считают более полезным, чем белый. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, дольше насыщает и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Но диетологи предупреждают, что черный хлеб подходит далеко не всем.

Почему черный хлеб считают полезным

Настоящий ржаной или цельнозерновой хлеб изготавливают из муки грубого помола, которая сохраняет оболочку и зародыш зерна, пишет Kobieta Interia. Благодаря этому он богат клетчаткой, магнием, цинком, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Такой продукт поддерживает работу пищеварительной системы, помогает контролировать уровень холестерина, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше сохраняет чувство сытости. Для тех, кто стремится похудеть, черный хлеб может быть полезным дополнением к рациону, ведь он имеет более низкий гликемический индекс и лучше сдерживает аппетит.

Когда черный хлеб может быть вредным

Несмотря на пользу, черный хлеб подходит не всем. Диетологи отмечают, что людям с синдромом раздраженного кишечника его избыток может вызывать вздутие, боль в животе и диарею. Это связано с высоким содержанием нерастворимой клетчатки, которая раздражает чувствительный кишечник.

Кроме того, в отрубях содержится фитиновая кислота, которая может снижать усвоение железа, кальция, цинка и магния. Для людей с дефицитом этих элементов регулярное употребление большого количества черного хлеба может усугубить недостаток.

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто имеет непереносимость или аллергию на глютен - для них любые изделия из пшеницы или ржи опасны.

Черный — не всегда цельнозерновой

Стоит помнить, что не каждый черный хлеб в магазине является настоящим цельнозерновым. Часто производители добавляют карамель, солод или мелассу, чтобы придать изделию темный цвет. В составе могут быть и консерванты или другие нежелательные добавки. Поэтому ориентироваться только на цвет не стоит. Если в составе указано "мука цельнозерновая" или "мука грубого помола", это действительно продукт с большей пищевой ценностью. Если же основой является мука высшего сорта, а темный цвет обеспечивают красители, польза такого хлеба минимальна.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, на что стоит обращать внимание при выборе черного хлеба:

Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни.

Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

хлеб диетолог вред хлеба
23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

