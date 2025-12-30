Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

Диетологи объяснили, какой хлеб лучше для желудка и кишечника.

Что полезнее для кишечника — хлеб на закваске или цельнозерновой? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой хлеб полезнее для кишечника

Чем полезен хлеб на закваске

В чем польза цельнозернового хлеба

Хлеб на закваске и цельнозерновой хлеб считаются полезными вариантами для тех людей, который заботятся о своем здоровье. Оба вида содержат необходимые питательные вещества, которые полезны для пищеварения. Диетологи объяснили, как каждый вид хлеба влияет на кишечник и какой из них лучше.

Хлеб на закваске - польза

Хлеб на закваске готовится из муки, воды, соли и смеси, известной как "закваска". Закваска (которая поднимает тесто) состоит из воды и муки, ферментированных дикими дрожжами и молочнокислыми бактериями, пишет Martha Stewart.

Процесс ферментации придает закваске ее неповторимый вкус и текстуру. Он также отвечает за ряд питательных свойств. А именно - поддерживает здоровый уровень сахара в крови. В процессе ферментации образуются органические кислоты, такие как молочная и уксусная кислоты, которые могут снизить гликемическую нагрузку хлеба. Это означает, что хлеб на закваске вызывает меньшее повышение уровня сахара в крови, чем другие виды хлеба.

Хлеб на закваске улучшает усвоение минералов. Молочнокислые бактерии, которые ферментируют закваску, способствуют усвоению таких минералов, как железо, цинк и магний. Это происходит потому, что они расщепляют фитиновую кислоту — природное вещество, содержащееся в растительных продуктах, которое блокирует усвоение некоторых минералов.

Также этот виде хлеба уменьшает симптомы расстройства пищеварения. Благодаря ферментации хлеб легче усваивается, а также снижается содержание FODMAP, что способствует пищеварению у некоторых людей.

FODMAP — это фруктоза и галактоолигосахариды, дисахариды, моносахариды и сахарные спирты, которые являются теми типами углеводов, способных вызывать симптомы расстройства пищеварения у некоторых людей.

Закваска также богата пребиотическими волокнами и резистентным крахмалом. Оба питательных вещества питают "полезные" бактерии в кишечнике.

Кроме того, если хлеб на закваске приготовлен из цельнозерновой пшеничной муки, он обеспечит организм витаминами группы В, железом, цинком и магнием.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Как цельнозерновой хлеб влияет на кишечник

Цельнозерновой хлеб готовится из цельнозерновой пшеничной муки, которая включает в себя целое зерно пшеницы. Он содержит богатый клетчаткой внешний слой, называемый отрубями. Мука смешивается с дрожжами, водой и солью для получения теста.

Благодаря использованию цельнозерновой пшеницы, этот вид хлеба богат клетчаткой. К ней относятся растворимая клетчатка, которая увеличивает количество полезных кишечных бактерий и снижает уровень холестерина и сахара в крови, и нерастворимая клетчатка, которая улучшает здоровье кишечника. Более того, клетчатка в цельной пшенице служит топливом для кишечных микробов, которые ферментируют ее в короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). Эти КЖК уменьшают воспаление и обеспечивают энергией клетки кишечника.

Помимо клетчатки, цельная пшеница содержит витамины группы В: тиамин, ниацин и фолиевую кислоту, а также минералы: железо, цинк и магний. Она также содержит фитохимические вещества, которые являются антиоксидантами, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и многих видов рака.

Какой вид хлеба лучше всего подходит для кишечника

Если ваша цель — общее оздоровление кишечника, и у вас нет никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта, то и хлеб на закваске, и цельнозерновой хлеб — отличный выбор.

Каждый вид хлеба по-разному влияет на кишечник. Хлеб на закваске улучшает усвоение минералов, увеличивает содержание резистентного крахмала и потенциально облегчает пищеварение. Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки — питательного вещества, которое способствует регулярному опорожнению кишечника, питает кишечную микрофлору и увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот.

Также можно выбрать закваску из цельнозерновой пшеничной муки, которая позволит вам получить лучшее в одном кусочке. Таким образом, вы получите пользу от молочнокислого брожения, а также клетчатку, витамины и минералы из цельнозерновой пшеничной муки.

Если у вас непереносимость глютена, не связанная с целиакией, или синдром раздраженного кишечника, то закваска может быть лучшим выбором. Ферментация уменьшает содержание глютена и расщепляет FODMAP-вещества, которые могут вызывать проблемы с пищеварением у некоторых людей.

