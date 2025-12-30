Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

Анна Ярославская
30 декабря 2025, 10:41
29
Диетологи объяснили, какой хлеб лучше для желудка и кишечника.
Хлеб
Что полезнее для кишечника — хлеб на закваске или цельнозерновой? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой хлеб полезнее для кишечника
  • Чем полезен хлеб на закваске
  • В чем польза цельнозернового хлеба

Хлеб на закваске и цельнозерновой хлеб считаются полезными вариантами для тех людей, который заботятся о своем здоровье. Оба вида содержат необходимые питательные вещества, которые полезны для пищеварения. Диетологи объяснили, как каждый вид хлеба влияет на кишечник и какой из них лучше.

Если вы хотите испечь вкусный хлеб дома, читайте материал: Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба.

видео дня

Хлеб на закваске - польза

Хлеб на закваске готовится из муки, воды, соли и смеси, известной как "закваска". Закваска (которая поднимает тесто) состоит из воды и муки, ферментированных дикими дрожжами и молочнокислыми бактериями, пишет Martha Stewart.

Процесс ферментации придает закваске ее неповторимый вкус и текстуру. Он также отвечает за ряд питательных свойств. А именно - поддерживает здоровый уровень сахара в крови. В процессе ферментации образуются органические кислоты, такие как молочная и уксусная кислоты, которые могут снизить гликемическую нагрузку хлеба. Это означает, что хлеб на закваске вызывает меньшее повышение уровня сахара в крови, чем другие виды хлеба.

Хлеб на закваске улучшает усвоение минералов. Молочнокислые бактерии, которые ферментируют закваску, способствуют усвоению таких минералов, как железо, цинк и магний. Это происходит потому, что они расщепляют фитиновую кислоту — природное вещество, содержащееся в растительных продуктах, которое блокирует усвоение некоторых минералов.

Также этот виде хлеба уменьшает симптомы расстройства пищеварения. Благодаря ферментации хлеб легче усваивается, а также снижается содержание FODMAP, что способствует пищеварению у некоторых людей.

FODMAP — это фруктоза и галактоолигосахариды, дисахариды, моносахариды и сахарные спирты, которые являются теми типами углеводов, способных вызывать симптомы расстройства пищеварения у некоторых людей.

Закваска также богата пребиотическими волокнами и резистентным крахмалом. Оба питательных вещества питают "полезные" бактерии в кишечнике.

Кроме того, если хлеб на закваске приготовлен из цельнозерновой пшеничной муки, он обеспечит организм витаминами группы В, железом, цинком и магнием.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Как цельнозерновой хлеб влияет на кишечник

Цельнозерновой хлеб готовится из цельнозерновой пшеничной муки, которая включает в себя целое зерно пшеницы. Он содержит богатый клетчаткой внешний слой, называемый отрубями. Мука смешивается с дрожжами, водой и солью для получения теста.

Благодаря использованию цельнозерновой пшеницы, этот вид хлеба богат клетчаткой. К ней относятся растворимая клетчатка, которая увеличивает количество полезных кишечных бактерий и снижает уровень холестерина и сахара в крови, и нерастворимая клетчатка, которая улучшает здоровье кишечника. Более того, клетчатка в цельной пшенице служит топливом для кишечных микробов, которые ферментируют ее в короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). Эти КЖК уменьшают воспаление и обеспечивают энергией клетки кишечника.

Помимо клетчатки, цельная пшеница содержит витамины группы В: тиамин, ниацин и фолиевую кислоту, а также минералы: железо, цинк и магний. Она также содержит фитохимические вещества, которые являются антиоксидантами, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и многих видов рака.

Какой вид хлеба лучше всего подходит для кишечника

Если ваша цель — общее оздоровление кишечника, и у вас нет никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта, то и хлеб на закваске, и цельнозерновой хлеб — отличный выбор.

Каждый вид хлеба по-разному влияет на кишечник. Хлеб на закваске улучшает усвоение минералов, увеличивает содержание резистентного крахмала и потенциально облегчает пищеварение. Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки — питательного вещества, которое способствует регулярному опорожнению кишечника, питает кишечную микрофлору и увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот.

Также можно выбрать закваску из цельнозерновой пшеничной муки, которая позволит вам получить лучшее в одном кусочке. Таким образом, вы получите пользу от молочнокислого брожения, а также клетчатку, витамины и минералы из цельнозерновой пшеничной муки.

Если у вас непереносимость глютена, не связанная с целиакией, или синдром раздраженного кишечника, то закваска может быть лучшим выбором. Ферментация уменьшает содержание глютена и расщепляет FODMAP-вещества, которые могут вызывать проблемы с пищеварением у некоторых людей.

Как писал Главред, в Украине многие хранят хлеб в хлебницах, или просто на кухонном столе. Так хлеб сохраняет свежесть обычно в течение 2-3 дней. Зато за рубежом во многих домах привыкли держать хлеб в морозильной камере. Полезен ли замороженный хлеб? Ответ читайте в материале: Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

11:13Синоптик
"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:50Война
У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 году

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 году

10:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Последние новости

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчас

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

Реклама
10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

Реклама
08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

Реклама
21:54

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"Видео

21:41

Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять