Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

Большинство людей покупают хлеб, потому что думают, что для приготовления его дома надо много времени и усилий. Однако существует очень простой рецепт домашнего хлеба, который приготовит каждый.
Главред узнал, как сделать хлеб дома с помощью обычного рукава для запекания. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Наталья Цукат.
Домашний хлеб - рецепт
Ингредиенты:
- Пшеничная мука 1 кг
- Вода 600 мл
- Соль 1 ч. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Сухие дрожжи 10 г
- Масло 2-3 ст. л. Масло 2-3 ст. л.
Теплую воду, соль, сахар и дрожжи смешиваем в миске. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Далее достаем его и примешиваем муку и масло.
Формируем хлеб, накрываем полотенцем и кладем в теплое место на час. Далее выкладываем тесто в рукав для запекания, делаем надрезы сверху и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45-50 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить домашний хлеб:
@tsukatnatali ? Домашний хлеб в рукаве для запекания Ингредиенты: - Мука пшеничная - 1 кг - Вода теплая - 600 мл - Соль - 1 ч. л. - Сахар - 1 ст. л. (помогает дрожжам) - Дрожжи сухие - 10 г (или 30 г свежих) - Масло - 2-3 ст. л. (для мягкости) - Кунжут - по желанию - Рукав для запекания Способ приготовления: 1. В теплой воде растворить соль, сахар и дрожжи. Дать постоять 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. 2. Добавить муку и масло, замесить мягкое эластичное тесто. 3. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы поднялось. 4. Выложить тесто в рукав для запекания, сделать надрезы сверху, по желанию посыпать кунжутом. 5. Запечь при 180 °C в течение 45-50 минут. 6. Дать хлебу немного остыть на решетке - и наслаждаться ?✨ ? Результат: хрустящая корочка, нежный мякиш и невероятный аромат дома. #домашнийхлеб#рецепты#хлеб#вкусно♬ оригинальный звук - Natalia Tsukat
Вас может заинтересовать:
- Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому
- На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки
- Невозможно будет оторваться: рецепт оригинальной закуски, от которой все ахнут
О персоне: Наталья Цукат
Наталья Цукат - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 75 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред