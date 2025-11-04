Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

Рецепт домашнего хлеба, на приготовление которого не надо тратить много времени.

Большинство людей покупают хлеб, потому что думают, что для приготовления его дома надо много времени и усилий. Однако существует очень простой рецепт домашнего хлеба, который приготовит каждый.

Главред узнал, как сделать хлеб дома с помощью обычного рукава для запекания. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Наталья Цукат.

Домашний хлеб - рецепт

Ингредиенты:

Пшеничная мука 1 кг

Вода 600 мл

Соль 1 ч. л.

Сахар 1 ст. л.

Сухие дрожжи 10 г

Масло 2-3 ст. л.

Теплую воду, соль, сахар и дрожжи смешиваем в миске. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Далее достаем его и примешиваем муку и масло.

Формируем хлеб, накрываем полотенцем и кладем в теплое место на час. Далее выкладываем тесто в рукав для запекания, делаем надрезы сверху и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Приятного аппетита!

О персоне: Наталья Цукат Наталья Цукат - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 75 тысяч пользователей.

