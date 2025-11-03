На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

Пирожки - блюдо из детства, которое многие любят. Но приготовить пирожки, как у бабушки, не так просто. Однако можно сделать ленивые пирожки, которые ничем не уступают во вкусе классическому рецепту.
Главред узнал, как пожарить очень вкусные пирожки с яйцом и луком. Об этом в TikTok pollicooking рассказала украинский блогер Полина.
Ленивые пирожки - рецепт
Ингредиенты:
- Кефир 400 мл
- Сахар 1 ч. л. Сахар 1 ч. л.
- Соль 0,5 ч. л.
- Сода 1 ч. л.
- Яйца 4 шт.
- Мука 300 г муки
- Зеленый лук
В миске перемешиваем кефир, соль, сахар и одно яйцо. Далее в массу добавляем соду и муку. Замешиваем тесто. Следующим шагом надо подготовить начинку, а именно сварить и натереть на крупной терке три яйца, а также мелко нарезать лук.
Вымешиваем тесто с начинкой, после чего жарим на разогретой сковороде с маслом на небольшом огне пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые пирожки:
@pollicooking
Ленивые пирожки с яйцом и луком - 400 мл кефира @go_karpaty - 1 ч.л сахара - 0,5 ч.л соли - 1 яйцо - 300 г муки - 3 вареных яйца - зеленый лук Для теста рекомендую использовать ложковый кефир от @go_karpaty Он имеет густую консистенцию, которая идеально подходит для этого рецепта. К кефиру комнатной температуры добавляем соль, сахар, соду и яйцо, перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваем тесто конститенции как на видео. Отваренные яйца натираем на терке, а зеленый лук мелко нарезаем. Добавляем к тесту и перемешиваем. Жарим пирожки на хорошо разогретой сковороде с маслом на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон. Кстати, Ложечный кефир ГоКарпаты - это уникальный продукт два в одном. Его можно есть ложкой прямо из бутылки, или же взболтать и пить из любимой чашки. А еще он очень вкусный! Смачного❤️♬ оригинальный звук - Polinochka
