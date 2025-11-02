Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

Главред расскажет, как приготовить целую тарелку рогаликов всего лишь за 33 грн.

Рецепт ароматных рогаликов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ароматные рогалики с повидлом - одно из лучших воспоминаний детства каждого из нас. К тому же, нежные и ароматные рогалики станут отличным дополнением осеннего чаепития. Главред со ссылкой на кулинарного блогера @alionakarpiuk расскажет, как приготовить гору рогаликов за 33 гривны, которые будут таять во рту.

Ингредиенты:

мука - 500 г;

масло - 50 мл;

сухие дрожжи - 11 г;

сахар - 50 г;

вода - 250 мл.

Процесс приготовления

Сначала подготовьте теплую воду, добавьте масло, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте.

Муку следует добавлять в три этапа. При этом не забывайте все хорошо помешивать, чтобы тесто получилось эластичным.

Готовое тесто накрываем пленкой и ставим в теплое место на 30 минут, чтобы оно подошло.

Когда тесто подойдет, его следует разделить на 3 части. Каждую часть раскатываем в круг и режем на 8 треугольников.

На широкий край каждого кусочка теста выкладываем немного густого повидла - лучше всего подойдет яблочное или сливовое. Затем осторожно скручиваем тесто в форме рогалика, выкладываем их на противень и смазываем сверху водой или молоком.

Рогалики нужно выпекать около 35 минут при 180°C.

Горячие рогалики еще стоит смазать маслом. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Как приготовить ароматные рогалики - смотрите видео:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

