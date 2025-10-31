Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

На празднование Хэллоуина хочется не просто вырезать монстра из тыквы, но и приготовить тематические блюда. Отличным вариантом станут мини-пиццы, на выпекание которых нужно всего 15 минут.
Главред узнал, что нужно для их приготовления. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Инна Бездушная.
Мини-пиццы на Хэллоуин - рецепт
Ингредиенты:
- Слоеное-дрожжевое тесто
- Кетчуп
- Колбаса
- Твердый сыр
- Яйцо
Для приготовления мини-пицц из теста вырезаем круги. Выкладываем половину теста на застеленный пергаментом противень и мажем на круги кетчуп. Поверх выкладываем колбасу и присыпаем мини-пиццы сыром.
Далее приступаем к подготовке верхушек пиццы. На каждом из них вырезаем с помощью небольшой крышечки и трубочки отверстия в виде глаз и носа. Выкладываем их на мини-пиццы и с помощью вилки придавливаем тесто с двух сторон.
Сверху тесто можно помазать взбитым яйцом. Выпекаем мини-пиццы в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить мини-пиццы на Хэллоуин:
@inna.bezdudna Mini pizza Halloween ? Легкий быстрый в приготовлении рецепт мини пиццы на Хэллоуин ? #пицца#хеллоуин#закуска#pizza#minipiza#halloweensnacks♬ Monster Mash - Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers
О персоне: Инна Бездушная
Инна Бездушная - украинский блогер с аудиторией более 12 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях публикует видео в формате DIY, а также делится рецептами простых, быстрых, но интересных блюд.
