Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

Анна Косик
31 октября 2025, 12:40
Рецепт тематических мини-пицц, которые идеально подойдут для праздничного стола.
мини пицы на Хэллоуин
Идеальное блюдо на Хэллоуин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На празднование Хэллоуина хочется не просто вырезать монстра из тыквы, но и приготовить тематические блюда. Отличным вариантом станут мини-пиццы, на выпекание которых нужно всего 15 минут.

Главред узнал, что нужно для их приготовления. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Инна Бездушная.

Мини-пиццы на Хэллоуин - рецепт

Ингредиенты:

  • Слоеное-дрожжевое тесто
  • Кетчуп
  • Колбаса
  • Твердый сыр
  • Яйцо

Для приготовления мини-пицц из теста вырезаем круги. Выкладываем половину теста на застеленный пергаментом противень и мажем на круги кетчуп. Поверх выкладываем колбасу и присыпаем мини-пиццы сыром.

Далее приступаем к подготовке верхушек пиццы. На каждом из них вырезаем с помощью небольшой крышечки и трубочки отверстия в виде глаз и носа. Выкладываем их на мини-пиццы и с помощью вилки придавливаем тесто с двух сторон.

Сверху тесто можно помазать взбитым яйцом. Выпекаем мини-пиццы в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить мини-пиццы на Хэллоуин:

@inna.bezdudna Mini pizza Halloween ? Легкий быстрый в приготовлении рецепт мини пиццы на Хэллоуин ? #пицца#хеллоуин#закуска#pizza#minipiza#halloweensnacks♬ Monster Mash - Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers

О персоне: Инна Бездушная

Инна Бездушная - украинский блогер с аудиторией более 12 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях публикует видео в формате DIY, а также делится рецептами простых, быстрых, но интересных блюд.

пицца рецепт рецепты
