Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топ

Элина Чигис
30 октября 2025, 20:41
Рецепт вкусных сырных тако с аппетитной начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Мексиканская
Сырные тако - рецепт
Сырные тако - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Украинский известный певец Позитив показал, как он готовит тако по оригинальному рецепту с пикантным соусом. Такое блюдо отлично подойдет для перекуса или посиделок с друзьями.

Кстати, формируйте тако, как показано на видео, чтобы они получились в необходимой форме, сообщает Главред со ссылкой на positiff.

Сырные тако с курицей в соусе – рецепт

Ингредиенты:

  • куриное бедро
  • чеддер
  • анчоусы
  • чеснок
  • помидоры черри
  • авокадо
  • лайм
  • лимон
  • чили
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • немного меда
  • кинза, соль и перец

Натрите сыр на терке, насыпьте в разогретую сковороду в форме лепешки и расплавьте до румяной корочки. Далее сформируйте тако, как показано на видео.

Нарежьте курицу и чеснок, на сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте анчоусы и сливочное масло.

Обжарьте курицу с любимыми травами, уберите мясо со сковороды.

В той же сковороде обжарьте чеснок с кусочком сливочного масла, добавьте лимонный сок, мед.

Отправьте курицу в соус и все перемешайте.

К очищенному авокадо добавьте чеснок, чили, сок лайма, соль, перец, перемешайте.

В тако отправляем курицу, сверху соус из авокадо, помидоры, посыпьте нарезанной кинзой и, пожеланию, полейте соком лайма.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить сырные тако:

О персоне: Позитив

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты Позитив
