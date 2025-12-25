Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позицию

Вы узнаете:
- Гио Пика высказался о войне
- Чем ему это грозит
Известный российский рэпер Гио Пика во время концерта в Варшаве откровенно обратился к украинцам, прервав молчание, которое хранил с начала полномасштабной войны. Видео с речью артиста поклонники опубликовали в TikTok.
Гио Пика решил высказать слова поддержки украинцам, которые покинули свои дома из-за войны и вынуждены сейчас проживать в других странах. Рэпер пожелал всем мира.
"Здесь, наверное, большинство тоже покинули родной дом. Особенно хочется отметить эту тему у тех, кто покинул его из Украины. Люди, мира вам, вашему дому", — сказал он.
Ранее Гио Пика занимал позицию "молчуна" — это помогало ему выступать как на родине, так и за рубежом. Хотя артист не высказался прямо и не осудил российскую агрессию, его слова стали настоящей красной тряпкой для поклонников из страны-агрессора. В российских соцсетях и пропагандистских пабликах вспыхнула волна критики. Артиста обвиняют в том, что он проявил сочувствие украинцам, при этом не упомянув российских военных, называют его возможное возвращение в РФ "позором" и даже призывают привлечь к нему внимание так называемых компетентных органов.
Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ запланированные выступления артиста на временно оккупированных территориях Украины так и не состоялись: концерты в Донецке и Луганске в конце февраля 2022 года отменили под предлогом ограничений на проведение развлекательных мероприятий.
@tatyana_zgonnik#гиопика♠️#гиопикахочуврек#гиопика#варшава#рекомендации❤️♬ оригінальний звук - tatyana_zgonnik
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода. Фотография Соломии появилась в Instagram звездной мамы накануне Рождества.
Также Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с мужем Тарасом Тополей, рассказала о реакции детей на расставание родителей. Звездная пара вместе воспитывает троих детей — сыновей Романа и Марка и дочь Машу.
Вас может заинтересовать:
- "Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику
- Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию
- "С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред