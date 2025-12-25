Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позицию

Российский артист Гио Пика обратился к украинцам.

Гио Пика про войну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Гио Пика

Известный российский рэпер Гио Пика во время концерта в Варшаве откровенно обратился к украинцам, прервав молчание, которое хранил с начала полномасштабной войны. Видео с речью артиста поклонники опубликовали в TikTok.

Гио Пика решил высказать слова поддержки украинцам, которые покинули свои дома из-за войны и вынуждены сейчас проживать в других странах. Рэпер пожелал всем мира.

"Здесь, наверное, большинство тоже покинули родной дом. Особенно хочется отметить эту тему у тех, кто покинул его из Украины. Люди, мира вам, вашему дому", — сказал он.

Гио Пика концерт / фото: instagram.com, Гио Пика

Ранее Гио Пика занимал позицию "молчуна" — это помогало ему выступать как на родине, так и за рубежом. Хотя артист не высказался прямо и не осудил российскую агрессию, его слова стали настоящей красной тряпкой для поклонников из страны-агрессора. В российских соцсетях и пропагандистских пабликах вспыхнула волна критики. Артиста обвиняют в том, что он проявил сочувствие украинцам, при этом не упомянув российских военных, называют его возможное возвращение в РФ "позором" и даже призывают привлечь к нему внимание так называемых компетентных органов.

Гио Пика позиция / фото: instagram.com, Гио Пика

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ запланированные выступления артиста на временно оккупированных территориях Украины так и не состоялись: концерты в Донецке и Луганске в конце февраля 2022 года отменили под предлогом ограничений на проведение развлекательных мероприятий.

