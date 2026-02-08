Укр
Секреты стиля для женщин после 50: что советуют стилисты

Марина Иваненко
8 февраля 2026, 13:50
Секреты стиля для женщин после 50: что носить, как комбинировать цвета и аксессуары, и как выглядеть современно без попыток молодеть.
Что носить после 50
О чем вы узнаете:

  Как выглядеть стильно после 50 лет
  Каких вещей стоит избегать в гардеробе в зрелом возрасте

Многие считают, что после определенного возраста гардероб должен стать незаметным, а стиль недостижимым. Однако современные стилисты разбивают эти мифы. Выглядеть стильно в 50, 60 или 70 лет — это не попытка молодеть, а искусство быть собой и грамотно выбирать одежду. Главред расскажет об этом более подробно.

Чего избегать в зрелом возрасте

Стилист Антонина Коваль советует отказаться от устаревших силуэтов и дешевых материалов. Синтетика, блестящий полиэстер, мелкая бижутерия и советские украшения создают ощущение старомодности. Также стоит избегать мрачных цветов и мелких цветочных принтов, которые часто делают образ простым и скучным. Вместо бесформенных шапок, растянутых беретов или меховых вставок лучше выбрать элегантные кепки, шляпы или современные шапки-бини.

Обувь и аксессуары

Ортопедические тапочки и круглый нос на обуви ассоциируются с образом "постоянной поездки на дачу". Их стоит навсегда забыть. Вместо этого стилисты рекомендуют лоферы, кеды, кроссовки или элегантную обувь на небольшом каблуке. Акцентные сумочки, современные очки и стильные украшения делают образ завершенным. Для коррекции возрастных изменений можно использовать шелковые платки, чтобы деликатно скрыть шею, или ремни, которые подчеркивают талию.

Вещи, придающие свежесть

Чтобы образ выглядел современно, важно наполнить гардероб вещами, которые добавляют структуры и архитектуры. Структурированный блейзер подтягивает фигуру и добавляет линий, качественные джинсы прямого кроя без потертостей или стразов работают на ваш стиль, а светлые оттенки и монохромные образы подсвечивают лицо и добавляют изысканности. Один качественный кашемировый кардиган или свитер выглядит значительно лучше, чем десяток дешевых кофт.

Видео о том, как нужно одеваться после 50, можно посмотреть здесь:

Главный принцип

Зрелость — это время для стильной свободы и экспериментов. Главное — не прятаться за возрастом, а адаптировать современные тренды так, чтобы они подчеркивали вашу индивидуальность. Стиль после 50 — это не о "молодении", а об искусстве выглядеть элегантно, свежо и современно в любом возрасте.

Об источнике: Антонина Коваль

Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.

