Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

Марина Иваненко
23 ноября 2025, 13:37
Структурные силуэты, необычные материалы и яркие цвета детства - тренды, которые кардинально обновят ваш гардероб в 2026 году.
Тенденции 2026 года
Тренды 2026

О чем вы узнаете:

  • Что будет модным в 2026 году
  • Тренды 2026 года

Новый сезон обещает не просто смену трендов, а настоящую модную революцию: индустрия отходит от навязанных "эстетик" и ставит в центр внимания реальную жизнь, персональность и структурированную женственность. Что будет модным в 2026 году - рассказывает Главред.

Главная философия моды 2026 года

Как рассказывает блогер Анна Качанова, тренды нового сезона базируются на отказе от искусственных стилистических направлений. Мода перестает быть картинкой для соцсетей и возвращается к человеку.

В тренде - микс стилей, где одежда, вдохновленная минимализмом 90-х, гламуром 20-х и маскулинностью 80-х, гармонично сочетается в одном гардеробе. Основной критерий выбора - комфорт и соответствие характеру человека.

Возвращение структуры после эры оверсайза

После доминирования оверсайза дизайнеры снова ищут структуру и четкость.

Архитектурные силуэты

Акцентированные плечи, четкий скульптурный крой и полуприталенные жакеты возвращают в моду женскую силу.

Подчеркнутая талия

Силуэт "песочные часы" снова в центре внимания.Мастхэв - широкие корсетные пояса и ремни, которые носят поверх свитеров и верхней одежды, мгновенно собирая образ.

Асимметрия и движение

Диагональные линии, неровные срезы и бахрома, использованная как архитектурная деталь, добавляют образу динамичности и легкости.

Видео о главных трендах 2026 года можно посмотреть здесь:

Цветовая палитра 2026 года

Сезон предлагает три ключевых направления оттенков:

Ледяные пастельные оттенки

Освежающий "голубой лед", лавандовая дымка - цвета, которые выглядят дорого и легко.

"Бдительные" оттенки

Приглушенные тона с добавлением серого пигмента, которые делают образ более изысканным.

Насыщенные цвета детства

Яркие и живые краски, крупные контрастные однотонные блоки. Безоговорочным лидером остается красный - особенно актуальный в верхней одежде.

Среди принтов доминируют горох и клетка В анималистике стоит обратить внимание не только на леопард, но и на зебру, жирафа или змею - особенно на аксессуарах или структурированных вещах.

Ключевые стилистические акценты

Романтика

Кружево и рюши возвращаются во "взрослой" версии - как изящные детали (воротники, манжеты) или продуманные скульптурные воланы.

Аксессуары

Массивные цепи, крупные кулоны и браслеты, которые можно (и стоит) наслаивать, миниатюрные украшения теряются под объемной зимней одеждой.

Материалы

Акцент на сатин - во всем, от рубашек до обуви, кожа появляется в неожиданных позициях, например, в кожаных футболках.

2026 год предлагает выйти за пределы правил и использовать тренды как инструмент для подчеркивания собственной уникальности.

О персоне: Анна Качанова

Анна Качанова - украинский фэшн-блогер и персональный стилист, известная своим практическим подходом к стилю. Она ведет Instagram-аккаунт @kachanova.stylist и YouTube-канал, где учит женщин создавать функциональные капсульные гардеробы. Качанова делает акцент на одежде "для жизни", а не только для подиумов, и показывает, как подбирать силуэты под разные типы фигур. Также она создала собственный онлайн-курс об анализе фигуры и подборе вещей, подчеркивающих индивидуальность. Ее контент ориентирован на женщин, которые хотят выглядеть уверенно и стильно без чрезмерных затрат.

