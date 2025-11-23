Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

О чем вы узнаете:
- Что будет модным в 2026 году
- Тренды 2026 года
Новый сезон обещает не просто смену трендов, а настоящую модную революцию: индустрия отходит от навязанных "эстетик" и ставит в центр внимания реальную жизнь, персональность и структурированную женственность. Что будет модным в 2026 году - рассказывает Главред.
Главная философия моды 2026 года
Как рассказывает блогер Анна Качанова, тренды нового сезона базируются на отказе от искусственных стилистических направлений. Мода перестает быть картинкой для соцсетей и возвращается к человеку.
В тренде - микс стилей, где одежда, вдохновленная минимализмом 90-х, гламуром 20-х и маскулинностью 80-х, гармонично сочетается в одном гардеробе. Основной критерий выбора - комфорт и соответствие характеру человека.
Возвращение структуры после эры оверсайза
После доминирования оверсайза дизайнеры снова ищут структуру и четкость.
Архитектурные силуэты
Акцентированные плечи, четкий скульптурный крой и полуприталенные жакеты возвращают в моду женскую силу.
Подчеркнутая талия
Силуэт "песочные часы" снова в центре внимания.Мастхэв - широкие корсетные пояса и ремни, которые носят поверх свитеров и верхней одежды, мгновенно собирая образ.
Асимметрия и движение
Диагональные линии, неровные срезы и бахрома, использованная как архитектурная деталь, добавляют образу динамичности и легкости.
Видео о главных трендах 2026 года можно посмотреть здесь:
Цветовая палитра 2026 года
Сезон предлагает три ключевых направления оттенков:
Ледяные пастельные оттенки
Освежающий "голубой лед", лавандовая дымка - цвета, которые выглядят дорого и легко.
"Бдительные" оттенки
Приглушенные тона с добавлением серого пигмента, которые делают образ более изысканным.
Насыщенные цвета детства
Яркие и живые краски, крупные контрастные однотонные блоки. Безоговорочным лидером остается красный - особенно актуальный в верхней одежде.
Среди принтов доминируют горох и клетка В анималистике стоит обратить внимание не только на леопард, но и на зебру, жирафа или змею - особенно на аксессуарах или структурированных вещах.
Ключевые стилистические акценты
Романтика
Кружево и рюши возвращаются во "взрослой" версии - как изящные детали (воротники, манжеты) или продуманные скульптурные воланы.
Аксессуары
Массивные цепи, крупные кулоны и браслеты, которые можно (и стоит) наслаивать, миниатюрные украшения теряются под объемной зимней одеждой.
Материалы
Акцент на сатин - во всем, от рубашек до обуви, кожа появляется в неожиданных позициях, например, в кожаных футболках.
2026 год предлагает выйти за пределы правил и использовать тренды как инструмент для подчеркивания собственной уникальности.
Вас может заинтересовать:
- Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки с помощью макияжа
- Модные сапоги на зиму 2026: как выбрать трендовую женскую обувь
- Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели
О персоне: Анна Качанова
Анна Качанова - украинский фэшн-блогер и персональный стилист, известная своим практическим подходом к стилю. Она ведет Instagram-аккаунт @kachanova.stylist и YouTube-канал, где учит женщин создавать функциональные капсульные гардеробы. Качанова делает акцент на одежде "для жизни", а не только для подиумов, и показывает, как подбирать силуэты под разные типы фигур. Также она создала собственный онлайн-курс об анализе фигуры и подборе вещей, подчеркивающих индивидуальность. Ее контент ориентирован на женщин, которые хотят выглядеть уверенно и стильно без чрезмерных затрат.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред