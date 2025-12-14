Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

Понтифик подтвердил намерение посетить Украину после встречи с Зеленским.

https://glavred.info/world/papa-rimskiy-lev-xiv-gotov-priehat-v-ukrainu-vatikan-razrabotal-plan-10723976.html Ссылка скопирована

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину / коллаж: Главред, фото: ОПУ, vaticanmedia.va

Кратко:

Ватикан разработал план, который позволит Льву XIV совершить визит в Украину

Понтифик призвал итальянских дипломатов приложить все усилия для достижения мира

Спустя четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности. Об этом пишет ANSA.

Отмечается, что Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему совершить визит в страну.

видео дня

"Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами", - ответил он журналистам по окончании встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.

"Чтобы беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - добавил Папа Римский.

Заявления Папы Льва XIV об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня Папа Римский Лев XIV во время богослужения в Ватикане, на котором присутствовали верующие Украинской Греко-Католической Церкви, выразил поддержку украинскому народу. Глава Католической Церкви вспомнил о страданиях украинцев, вызванных войной, а также о судьбе военнопленных.

Новый Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность 18 мая, став первым американцем во главе Святого престола. Во время интронизации понтифик также упомянул об Украине.

Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к справедливому миру в Украине. Также не обошлось без упоминания о вопросах военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.

Читайте также:

О персоне: Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред