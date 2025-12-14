Укр
"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годами

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 17:18
26
Каштаны годами считали опасными, но среди них есть сладкие и питательные плоды, которые человечество использует в пищу с давних времен, указал блогер.
Как готовить каштаны - какие каштаны съедобны и почему их путали годами / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие каштаны можно есть
  • Конский каштан съедобен или нет
  • Как готовить каштаны

Каштаны для большинства украинцев ассоциируются с парками и осенними аллеями, однако далеко не все знают, что некоторые из них можно есть - и именно здесь кроется путаница, которая длится десятилетиями. Об этом в видео рассказал блогер, автор YouTube канала "Характерник".

Главред выяснил, можно ли есть каштаны и как их готовить.

Какие каштаны съедобны, а какие - опасны

Блогер объясняет, что главная ошибка заключается в похожем названии.

"Съедобный каштан не родственник нашего конского каштана. Многие путают. Но конский каштан, который растет в украинских парках, не съедобный, горький и токсичный", - указывает он.

По его словам, настоящий съедобный каштан имеет совсем другое происхождение.

"Настоящий съедобный каштан относится к семейству буковых, как бук и дуб", - говорится в видео.

Именно из-за внешнего сходства плодов люди годами считали, что все каштаны одинаковые, хотя на самом деле разница между ними принципиальная.

Почему съедобный каштан ценили веками

Блогер отмечает, что съедобные каштаны имеют долгую историю использования.

"Их плоды сладкие и совсем другие на вкус. Это одно из древнейших хлебных деревьев", - добавляет он.

В горных регионах Южной Европы и Кавказа каштан имел особое значение.

"Когда-то в горных районах Италии, Франции, Кавказа и Турции каштан был настолько важным, что его называли деревом жизни", - отметил автор видео.

Что можно сделать из каштанов

Из каштанов изготавливали муку, которую широко использовали в питании.

"Из каштанов делали муку, из которой выпекали хлеб и лепешки. Она сладковатая и безглютеновая", - утверждает он.

Чем съедобный каштан отличается от орехов

Несмотря на распространенное мнение, съедобный каштан - это не классический орех.

"Интересно, что съедобный каштан - это не орех в классическом понимании. По составу он ближе к картофелю или рису, много крахмала и мало жира", - сказал блогер.

Именно поэтому такие каштаны хорошо усваиваются организмом.

"Поэтому каштаны не тяжелые для желудка и дают долгое ощущение сытости", - отметил автор видео.

Как правильно готовить съедобные каштаны

Перед приготовлением каштаны обязательно нужно надрезать, иначе они могут испортиться во время варки:

"Перед варкой обязательно сделать надрез на каждом каштане. Или крестик на выпуклой стороне, или один продольный надрез. Это нужно, чтобы они не взорвались в горячей воде и легче чистились", - указал автор YouTube канала "Характерник".

Как чистить каштаны.

Очистка также имеет свои нюансы.

"Чистить каштаны надо горячими, иначе скорлупа снова твердеет, поэтому можно доставать по несколько штук", - добавил он.

Какой вкус имеют съедобные каштаны

После приготовления съедобные каштаны существенно отличаются от ожиданий многих людей.

"Они очень сладкие и вкусные. Они пока горячие, очень хорошо чистятся. Кожица мягкая", - резюмирует он.

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube

"Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

