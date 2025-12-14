Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

Эксперт рассказал о новой модернизации вражеских "Шахедов" и объяснил, чем она представляет опасность.

Новая конфигурация боевой части усиливает взрывное и зажигательное действие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

На дроне установлены две боевые части типа БСТ-52

Фугасное и зажигательное действие совмещены в одном ударе

Модернизация усиливает разрушительность массированных атак

Российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие.

Об этом сообщил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш". Он обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

"Двойная боевая часть на "Шахеде". 100 кг всего", - подписал эксперт опубликованный снимок.

Шахед с двойной боевой частью / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Что известно о боевых частях БСТ-52

Дополнительные детали привели OSINT-аналитики Telegram-канала "Мины и кофе с бутербродами". По их данным, российские военные установили на дрон Герань-2 две фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52 массой по 50 кг каждая.

Аналитики объясняют, что фугасное действие боевых частей с индексом БСТ-52 обеспечивается свойствами основного заряда, тогда как зажигательное - зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке. Отмечается, что БСТ-52 имеет диаметр 300 мм и длину 394 мм.

Состав взрывчатого вещества

Основным зарядом боевой части является пластизольное бризантное взрывчатое вещество, в состав которого входят октоген, перхлорат бария, порошок алюминия и этиленгликольдинитрат.

Применение двойной боевой части на дронах типа Shahed-136 может свидетельствовать о попытках РФ усилить поражение целей во время массированных атак, несмотря на ограничения по точности и дальности полета таких беспилотников.

Шахед / Инфографика: Главред

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас, объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в воскресенье утром, 14 декабря, российские оккупанты прицельно ударили по жилому кварталу города Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы. Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Кроме того, Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Накануне захватчики нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

